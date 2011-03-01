به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش تخصصی رؤسای پلیس امنیت سراسر کشور گفت: روند مبارزه با مفاسد اخلاقی روند مطلوب و روبه رشدی دارد.



وی با اشاره به اینکه در مجموع امنیت اخلاقی جامعه روبه بهبود و همکاری مردم در این زمینه به نسبت بهتراست،تصریح کرد: در گذشته نیروی انتظامی به تنهایی در میدان بود اما امروز خوشبختانه نهادی های دیگری هم که در این مهم وظیفه دراند چه در برخورد سلبی با مفاسد چه در برخورد ایجابی در امر معروف و فرهنگ سازی (وزرات خانه ها صدا و سیما) در این عرصه فعال شدند.



فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه فضای ارزشی و ارزش خواهی و توجه به دین و ارزشهای دینی در جامعه رو به بهبود است ،خاطرنشان کرد:البته مظاهری از فساد در گوشه و کنار به چشم می خورد ولی ما مبارزه جدی داریم.



سردار احمدی مقدم به موضوع استفاده از تجیهزات ماهواره ای در کشور اشاره کرد و گفت:وظیفه قانونی ما تغییری نکرده و ما همچنان اجرای قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای را تعقیب می کنیم و همه مردم و دستگاه ها باید تابع قانون باشند.



وی اضافه کرد:عمده آن چیزی که الآن در دستور کار می باشد تجری از قانون و کسانی که علنا از این تجهیزات استفاده می کنند در اولویت برخورد است و هیچ زمانی هم این کار تعطیل نشده و هیچ ربطی هم به الآن ندارد و این یک روال دائمی داشته که این روال ادامه دارد.



فرمانده نیروی انتظامی به برنامه ها و اقدامات پلیس برای چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و اظهار داشت:فکر می کنم امسال سال بهتری از سال های گذشته داشته باشیم چرا که کشفیات مواد محترقه خصوصا خطرناک و آتش زا نسبت به گذشته کاهش چشمگیر داشته است.



سردار مقدم به همکاری خوب اصناف و مردم اشاره کرد و گفت: همکاری مردم همه ساله خوب بوده و انتظار ما این است که امسال خانواده ها به مراقبت از فرزندان خودشان بیشتر توجه کنند.



وی اضافه کرد:اگر قرار است شادی داشته باشند در حوالی منزل خودشان و همراهی والدینشان باشد و از وسایل بی خطر استفاده کنند.



فرمانده نیروی انتظامی در ادامه به تمهیدات پلیس در سفرهای نوروزی اشاره کرد و اظهار داشت: ما همه تمهیدات را پیش بینی کردیم ولی عمده توجه ما به همکاری و همراهی خود مردم است.