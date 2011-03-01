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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۶

برای سرکوب ملت بحرین؛

عربستان با تانک به کمک آل خلیفه می آید

عربستان با تانک به کمک آل خلیفه می آید

گزارش ها حاکی از آن است که عربستان در حال ارسال 30دستگاه تانک به بحرین برای کمک به حاکم این کشور برای سرکوب ملت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، شاهدان در گذرگاه فهد که شاهد عبور تانک ها از عربستان به بحرین بودند می گویند که ریاض این تانک ها را بر اساس توافقی که روز دوشنبه بین دو کشور به امضا رسید به منامه داده است.

همچنین شاهدان اعلام کرده اند که گذرگاه ملک فهد با عبور این تانک ها مسدود شده است.

در پی اوج گیری قیام های مردمی در خاورمیانه و سقوط رژیم های تونس و مصر، مردم بحرین نیز در یکی دو هفته گذشته خواستار رفع تبعیض و دیکتاتوری از این کشور شدند.

آنها با تظاهرات و تجمعات خود در میدان لؤلؤ منامه بر ادامه اعتراض ها علیه آل خلیفه تا برآورده شدن خواست های خود تاکید دارند.

کد مطلب 1264021

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