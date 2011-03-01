عربستان با تانک به کمک آل خلیفه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، شاهدان در گذرگاه فهد که شاهد عبور تانک ها از عربستان به بحرین بودند می گویند که ریاض این تانک ها را بر اساس توافقی که روز دوشنبه بین دو کشور به امضا رسید به منامه داده است.

همچنین شاهدان اعلام کرده اند که گذرگاه ملک فهد با عبور این تانک ها مسدود شده است.

در پی اوج گیری قیام های مردمی در خاورمیانه و سقوط رژیم های تونس و مصر، مردم بحرین نیز در یکی دو هفته گذشته خواستار رفع تبعیض و دیکتاتوری از این کشور شدند.

آنها با تظاهرات و تجمعات خود در میدان لؤلؤ منامه بر ادامه اعتراض ها علیه آل خلیفه تا برآورده شدن خواست های خود تاکید دارند.