مرکز جامع امدادی هلال احمر در بندرعباس احداث می شود

علی اعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: برنامه ریزی برای ساخت یک مجتمع جامع امدادی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جمعیت هلال احمر در دستور کار است و در صورت به تصویب رسیدن بودجه مورد نظر کار ساخت آن شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: مرکز جامع امدادی، فرهنگی، ورزشی می تواند محلی برای آموزش نیروهای هلال احمر، اجرای مانورهای مانورها، فعالیتهای ورزشی و سایر برنامه ها در آن برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان افزود: مجموع مساحت این مرکز 10 هزار متر مربع است که شامل فضا و کلاسهای آموزشی، مسجد، رستوران، مجموعه های ورزشی، خوابگاه و سایر و بخشهای دیگر است.

اعمی اضافه کرد: این مرکز در حال حاضر در دست مشاوران مربوطه برای بررسی است و اگر جزو برنامه های سال 90 به تصویب برسد و بودجه ای برای مشخص شود عملیات ساخت آن اجرایی می شود.

وی اعلام کرد: این مرکز در شهر بندرعباس و در محدوده بلوار امام حسین (ع) است و چون پروژه بزرگی است آن را به چند فاز تقسیم می شود و بخشهای مختلف آن به ترتیب ساخته خواهد شد.

وی عنوان کرد: جمعیت هلال احمر استان در حال حاضر از همه فرصتها برای آموزش نیروها استفاده می کند ولی چون مکان مشخصی برای تجمیع نیروهای آموزش دیده وجود ندارد به نحو مطلوب نمی توان از وجود نیروها بهره برد چرا که نیروها همیشه در اختیار هلال احمر نیستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان ادامه داد: با به نتیجه رسیدن این پروژه پیش بینی می شود که بتوان از 80 درصد نیروهای آموزش داده شده به طور کامل استفاده کرد.