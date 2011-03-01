حفاظت از عرصه های طبیعی به جنگل نشینان واگذار شود

آیت الله نورالله طبرسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ نقطه ای از ایران اسلامی یافت نمی شود که به مثابه خطه سرسبز مازندران دارای مواهب بکر طبیعی و خدادادی باشد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر به واسطه تغییر کاربری های غیرمجاز و استفاده غیراصولی از عرصه های طبیعی، این منابع در معرض نابودی جدی قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه منابع طبیعی، منابع الهی است و حفاظت از عرصه های آن ضروری است تصریح کرد: جدیت در حفظ عرصه های منابع طبیعی باید برای مردم و جنگل نشینان به صورت فرهنگ درآید.

طبرسی با بیان اینکه حفاظت از وضع موجود عرصه های طبیعی بر همگان واجب است یادآور شد: منابع طبیعی باید در زمین های بایر نیز زمینه کاشت درخت و عرصه های طبیعی را در نقاط مختلف استان فراهم آورد.

وی با اعلام اینکه بسیاری از روستاییان مازندران در حاشیه جنگل زندگی می کنند گفت: ماموران حفاظت از عرصه های طبیعی، با فرهنگ صحیح می توانند حفاظت از عرصه های جنگلی را به روستانشینان حواشی جنگلها واگذار کنند.

وی در عین حال خواستار برخورد جدی ادارات ذیربط با قاچاقچیان و سوداگران چوبهای جنگلی در استان شد و افزود: البته ادارات منابع طبیعی باید هیزم های مورد نیاز روستاییان کوهستان نشین که امکان استفاده از سوخت های طبیعی را ندارند فراهم کند و آنان را در مضیقه نگاه نداشته باشد.

طبرسی در ادامه حفظ معقول و توسعه عرصه های منابع طبیعی را در استان خواستار شد و بر ضرورت حفاظت از گونه های نادر طبیعی مازندران تاکید کرد.

وی در پایان تشکیل نهاد نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی استان را به فال نیک گرفت و خاطر نشان کرد: مسئول این نهاد می تواند ضمن ارتقاء توان عقیدتی و معارفی ماموران و جنگل نشینان، رابطه متوازنی بین آنان در جهت حفاظت از عرصه های طبیعی فراهم آورد.

حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری دارای 793 هزار هکتار عرصه جنگلی و 375 هزار هکتار مرتع است.