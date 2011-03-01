گفتگوی افلاطونی شیرازه هرمنوتیک گادامر است

به گزارش خبرنگار مهر نشست تخصصی "جایگاه گفتگو در هرمنوتیک فلسفی گادامر" عصر دیروز دوشنبه نهم اسفندماه با حضور دکتر شمس الملوک مصطفوی استاد فلسفه وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و دکتر علی محمد صابری استاد فلسفه و عرفان اسلامی تربیت دبیر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) در سرای اهل قلم برگزار شد.

درابتدای این نشست دکتر صابری به معرفی گادامر و تعریف هرمنوتیک پرداخت و گفت: هانس گئورگ گادامر فیلسوف بزرگ هرمنوتیک به سال 1900 در ماربورگ به دنیا آمد و در براسلاو بدون پرورش مادر بزرگ شد. پدرش یکی از برجستگان دانشگاهی در زمینه شیمی دارویی بود. او استاد دانشگاه هایدلبرگ و شاگرد مارتین هایدگر بود و بیشتر به سبب نظریه هرمنوتیکی‌‎اش که درکتاب حقیقت و روش (1960) مطرح ساخت معروفیت دارد. گادامر با ابداع نظریه هرمنوتیک دریچه حدیدی برای ورود به جهان معنا و اندیشه گشود.

وی افزود: دردوران نازیسم رساله دکتریش را با عنوان "لذت درمحاورات افلاطونی" و یک رساله دیگری با عنوان "اخلاق دیالکتیکی افلاطون" براساس فیلبوس افلاطون زیرنظر هایدگر به پایان رساند. وی از محضر نیکلای هارتمان نیز بهره برد. گادامر از سه فیلسوف بیشتر متأثر است. یکی افلاطون است که گفتگو را از او می‎گیرد یکی هگل است که دیالکتیک را ازاو می‎گیرد او از هگل و افلاطون تأکید بر سنت و تاریخ را هم آموخت و یکی هایدگر است که در هرمنوتیک استفاده زیادی از او می‎برد. او از اثر هایدگر به نام "منشأ یک اثر هنری"استفاده کرد تا بر "حقیقت و صدق" هنر تأکید بگذارد. از "وجود و زمان" هایدگر هم در بحث تأویل و تفسیر متن بهره می‎برد.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی تربیت دبیر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) درباره هرمنوتیک هم، چنین گفت: فیلسوفی مسیحی درقرن چهارم می‎گوید که کتاب مقدس همواره درحال نوشته شدن است. زیرا تفسیرهایی که از این متن می‎شود تازه‌تر است و با توجه به گفتگوهای تاریخی یعنی گفتگویی که مفسر با متن برقرار می‎کند تفسیرها متفاوت می‎شود. وی برای مثال گفت انقلاب مشروطه در این کشور رخد داده اما امروز پس از گذشت صد و اندی سال از آن تفسیرهای متفاوتی که ممکن است در انقلاب آن زمان مطرح نبود بشود. برای مثال درباره مشروطه آن را سرآغاز آزادی‌خواهی یا دموکراسی یا مجلس و رأی مردم یا چیزهای گوناگون دیگر نوشته‏اند. درواقع یک نوع فهمی ازمتن صورت می‏گیرد که در آن آگاهی تاریخ، سنت و زبان دخالت دارند و این تعریف اولیه هرمنوتیک است.

دکتر شمس الملوک مصطفوی درادامه این نشست گفت: هرمنوتیک درسه دوره پیشا مدرن و مدرن و پسا مدرن قابل طرح است. دردوران پیشامدرن همانطور که می‎دانید در ابتدا بحثهای هرمنوتیکی یا هرمنوتیکال درمواجهه با ابهامات بخشی از متون دینی همچون کتاب مقدس شکل گرفت. دراسلام هم فرقه‎هایی همچون اخوان الصفا و حروفیه معتقد بودند که ماباید به عمق و باطن قرآن پی ببریم و قرآن باید تأویل شود و در سطح متوقف نشویم و به عمق هم نفوذ کنیم. آگوستین قدیس می‌‎گفت کتاب مقدس ظاهر و باطنی دارد که با استفاده از دستور زبان و علم نحو به ظاهر و با استفاده از نور الهی به باطن آن می‏شود پی برد. مارتین لوتربعدها گفت کتاب مقدس را قابل فهم برای همگان دانست و گفت کتاب مقدس باید به زبانهای مختلف غیراز لاتین هم چاپ شود.

وی افزود: دردوره مدرن شلایرماخر دامنه بحث را از متون دینی به سمت هرنوع متنی پیش می‎برد. او می‏گفت مخاطب یا مفسر با متن همواره درحال سوء تفاهم به سر می‏برند از این رو نیاز به روشی است تا از تنگنای سوءتفاهم و ابهام رهید و به مقصود مؤلف نایل شد. سپس ویلهلم دیلتای بود که راه شلایرماخر را به نوعی ادامه داد. اما تکیه‏اش بر علوم انسانی بود. او هرمنوتیک را دانش بررسی مبانی معرفت شناختی یا روش علوم انسانی می‏دانست. پوزیتویستها نیز با تأکید بر اصل عینیت، با روش تحقیق پذیری یا روش پسینی آزمون تجربی درتمامی دانشها اعم از تجربی و انسانی به دنیال فهم و رسیدن به حقیقت بودند.

این استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درادامه تصریح کرد:هرمنوتیک پسامدرن با هایدگر شروع می‏شود. هایدگر به دلیل انحصاری وجودشناسی خود معتقد بود که موضوع هرمنوتیک پدیدار شناسی انسان یا دازاین (بودن-در-جهان) است از این رو هرمنوتیک او به هرمنوتیک دازاین مشهور است. درمورد هایدگر صحبت نمی‎کنم زیرا بخش بیشتر هرمنوتیک او همانطور که گفتم درباره وجود است نه هرمنوتیک. هرمنوتیک پسامدرن با گادامربه اوج خود می‏رسد و درنهایت این گادامر است که نظریه منسجم و منحصر به فردی درمورد هرمنوتیک ارائه می‏دهد. تئوری او از تمامی رویکردهای زبانی و هرمنوتیکی در طول تاریخ متفاوت و ممتاز است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یادآورشد: گادامر زبان لاتین و باستان را به‌خوبی می‏دانست از این رو به‌راحتی می‌توانست از متون دست اول برای درک آموزه‏های یونان باستان بهره ببرد. او همان گونه که استادش هایدگر سرچشمه اصیل تفکر را یونان باستان می‏دانست برآن بود که برای کشف آغاز فلسفه باید به سراغ آثار افلاطون و ارسطو رفت وی معتقد بود که روش نوکانتی برای مطالعه آثار آنها مناسب نیست.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: گادامر بهترین شکل هرمنوتیک را محاوره و دیالوگ آن هم ازنوع سقراطی و افلاطونی آن می‎دانست. می‎گفت مفسر و متن پیوسته در یک دیالوگ و گفتگو جاری با همدیگر هستند. متن پرسشی را فراروی مفسر یا خواننده قرار می‎دهد و او می‎کوشد به ژرفای متن دست یابد. براساس این دیالوگ پیوسته مفسر و متن به نقطه‏ای به نام ادغام افقها می‏رسند و مفسر به فهم متن دست می‏یابد. بنابراین ممکن است درزمانی دیگر و از سوی مفسری دیگر افقی جدید گشوده شود و معنای جدید رخ نماید.

مصطفوی ادامه داد: شیوه گفتگو به این شکل است که طرفین گفتگو همدیگر را قبول کنند و باور داشته باشند که تمامی حقیقت نزد آنها نیست و این پیشداوری که حقیقت را باید به طرف مقابل بفهمانم اشتباه است بلکه در اثر گفتگو حقیقت با توافق طرفین حاصل می‏شود. به نظر گادامر هریک از مفسرین یک افق از متن دارند و آن افق فرهنگ و سنت و زبان و بصیرت آنهاست کسی که متن را نوشته او هم افقی داشته که افق متن است آنگاه با ادغام این دو افق وارد گفتگو می‏شویم و هدف از این گفتگو صرفاً پیروز شدن درجدل به نفع خود نیست بلکه همراهی با یکدیگر به سمت حقیقت است که مورد تأیید و توافق طرفین باشد. ازنظر گادامر راه دیگری برای فهم و رسیدن به حقیقت جز با همین روش تعامل وجود ندارد. مفسر و متن هردو درتاریخ قراردارند و در آن بسر می‏برند هریک توسط معنای خود کامل می‎شوند و بنابراین دنیای هرکدام درفرایند تفسیر بدان نائل می‏شود و حاصل تعامل و دنیا محاوره‏ای فهم و کشف حقیقت است.

وی درپایان اشاره کرد: هرمنوتیک به گفتگوی فرهنگها کمک می‏کند یعنی هردوطرف را محترم و واجد پاره‏ای از حقایق و درست بودن بدانیم.این امکان را می‏دهد که گفتگوی فرهنگها بسط و گسترش یابد. یکی از مهمترین دستاوردهای نگاه هرمنوتیکی این است که ما می‏توانیم به فهم فرهنگ دیگری و به معنای آن دست یابیم و این مسئله در عصرجهانی شدن حائز اهمیت است.