گفتگوی افلاطونی شیرازه هرمنوتیک گادامر است

به گزارش خبرنگار مهر نشست تخصصی "جایگاه گفتگو در هرمنوتیک فلسفی گادامر" عصر دیروز دوشنبه نهم اسفندماه با حضور دکتر شمس الملوک مصطفوی استاد فلسفه وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و دکتر علی محمد صابری استاد فلسفه و عرفان اسلامی تربیت دبیر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) در سرای اهل قلم برگزار شد.
درابتدای این نشست دکتر صابری به معرفی گادامر و تعریف هرمنوتیک پرداخت و گفت: هانس گئورگ گادامر فیلسوف بزرگ هرمنوتیک به سال 1900 در ماربورگ به دنیا آمد و در براسلاو بدون پرورش مادر بزرگ شد. پدرش یکی از برجستگان دانشگاهی در زمینه شیمی دارویی بود. او استاد دانشگاه هایدلبرگ و شاگرد مارتین هایدگر بود و بیشتر به سبب نظریه هرمنوتیکیاش که درکتاب حقیقت و روش (1960) مطرح ساخت معروفیت دارد. گادامر با ابداع نظریه هرمنوتیک دریچه حدیدی برای ورود به جهان معنا و اندیشه گشود.
وی افزود: دردوران نازیسم رساله دکتریش را با عنوان "لذت درمحاورات افلاطونی" و یک رساله دیگری با عنوان "اخلاق دیالکتیکی افلاطون" براساس فیلبوس افلاطون زیرنظر هایدگر به پایان رساند. وی از محضر نیکلای هارتمان نیز بهره برد. گادامر از سه فیلسوف بیشتر متأثر است. یکی افلاطون است که گفتگو را از او میگیرد یکی هگل است که دیالکتیک را ازاو میگیرد او از هگل و افلاطون تأکید بر سنت و تاریخ را هم آموخت و یکی هایدگر است که در هرمنوتیک استفاده زیادی از او میبرد. او از اثر هایدگر به نام "منشأ یک اثر هنری"استفاده کرد تا بر "حقیقت و صدق" هنر تأکید بگذارد. از "وجود و زمان" هایدگر هم در بحث تأویل و تفسیر متن بهره میبرد.
این استاد فلسفه و عرفان اسلامی تربیت دبیر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) درباره هرمنوتیک هم، چنین گفت: فیلسوفی مسیحی درقرن چهارم میگوید که کتاب مقدس همواره درحال نوشته شدن است. زیرا تفسیرهایی که از این متن میشود تازهتر است و با توجه به گفتگوهای تاریخی یعنی گفتگویی که مفسر با متن برقرار میکند تفسیرها متفاوت میشود. وی برای مثال گفت انقلاب مشروطه در این کشور رخد داده اما امروز پس از گذشت صد و اندی سال از آن تفسیرهای متفاوتی که ممکن است در انقلاب آن زمان مطرح نبود بشود. برای مثال درباره مشروطه آن را سرآغاز آزادیخواهی یا دموکراسی یا مجلس و رأی مردم یا چیزهای گوناگون دیگر نوشتهاند. درواقع یک نوع فهمی ازمتن صورت میگیرد که در آن آگاهی تاریخ، سنت و زبان دخالت دارند و این تعریف اولیه هرمنوتیک است.
دکتر شمس الملوک مصطفوی درادامه این نشست گفت: هرمنوتیک درسه دوره پیشا مدرن و مدرن و پسا مدرن قابل طرح است. دردوران پیشامدرن همانطور که میدانید در ابتدا بحثهای هرمنوتیکی یا هرمنوتیکال درمواجهه با ابهامات بخشی از متون دینی همچون کتاب مقدس شکل گرفت. دراسلام هم فرقههایی همچون اخوان الصفا و حروفیه معتقد بودند که ماباید به عمق و باطن قرآن پی ببریم و قرآن باید تأویل شود و در سطح متوقف نشویم و به عمق هم نفوذ کنیم. آگوستین قدیس میگفت کتاب مقدس ظاهر و باطنی دارد که با استفاده از دستور زبان و علم نحو به ظاهر و با استفاده از نور الهی به باطن آن میشود پی برد. مارتین لوتربعدها گفت کتاب مقدس را قابل فهم برای همگان دانست و گفت کتاب مقدس باید به زبانهای مختلف غیراز لاتین هم چاپ شود.
وی افزود: دردوره مدرن شلایرماخر دامنه بحث را از متون دینی به سمت هرنوع متنی پیش میبرد. او میگفت مخاطب یا مفسر با متن همواره درحال سوء تفاهم به سر میبرند از این رو نیاز به روشی است تا از تنگنای سوءتفاهم و ابهام رهید و به مقصود مؤلف نایل شد. سپس ویلهلم دیلتای بود که راه شلایرماخر را به نوعی ادامه داد. اما تکیهاش بر علوم انسانی بود. او هرمنوتیک را دانش بررسی مبانی معرفت شناختی یا روش علوم انسانی میدانست. پوزیتویستها نیز با تأکید بر اصل عینیت، با روش تحقیق پذیری یا روش پسینی آزمون تجربی درتمامی دانشها اعم از تجربی و انسانی به دنیال فهم و رسیدن به حقیقت بودند.
این استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درادامه تصریح کرد:هرمنوتیک پسامدرن با هایدگر شروع میشود. هایدگر به دلیل انحصاری وجودشناسی خود معتقد بود که موضوع هرمنوتیک پدیدار شناسی انسان یا دازاین (بودن-در-جهان) است از این رو هرمنوتیک او به هرمنوتیک دازاین مشهور است. درمورد هایدگر صحبت نمیکنم زیرا بخش بیشتر هرمنوتیک او همانطور که گفتم درباره وجود است نه هرمنوتیک. هرمنوتیک پسامدرن با گادامربه اوج خود میرسد و درنهایت این گادامر است که نظریه منسجم و منحصر به فردی درمورد هرمنوتیک ارائه میدهد. تئوری او از تمامی رویکردهای زبانی و هرمنوتیکی در طول تاریخ متفاوت و ممتاز است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یادآورشد: گادامر زبان لاتین و باستان را بهخوبی میدانست از این رو بهراحتی میتوانست از متون دست اول برای درک آموزههای یونان باستان بهره ببرد. او همان گونه که استادش هایدگر سرچشمه اصیل تفکر را یونان باستان میدانست برآن بود که برای کشف آغاز فلسفه باید به سراغ آثار افلاطون و ارسطو رفت وی معتقد بود که روش نوکانتی برای مطالعه آثار آنها مناسب نیست.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: گادامر بهترین شکل هرمنوتیک را محاوره و دیالوگ آن هم ازنوع سقراطی و افلاطونی آن میدانست. میگفت مفسر و متن پیوسته در یک دیالوگ و گفتگو جاری با همدیگر هستند. متن پرسشی را فراروی مفسر یا خواننده قرار میدهد و او میکوشد به ژرفای متن دست یابد. براساس این دیالوگ پیوسته مفسر و متن به نقطهای به نام ادغام افقها میرسند و مفسر به فهم متن دست مییابد. بنابراین ممکن است درزمانی دیگر و از سوی مفسری دیگر افقی جدید گشوده شود و معنای جدید رخ نماید.
مصطفوی ادامه داد: شیوه گفتگو به این شکل است که طرفین گفتگو همدیگر را قبول کنند و باور داشته باشند که تمامی حقیقت نزد آنها نیست و این پیشداوری که حقیقت را باید به طرف مقابل بفهمانم اشتباه است بلکه در اثر گفتگو حقیقت با توافق طرفین حاصل میشود. به نظر گادامر هریک از مفسرین یک افق از متن دارند و آن افق فرهنگ و سنت و زبان و بصیرت آنهاست کسی که متن را نوشته او هم افقی داشته که افق متن است آنگاه با ادغام این دو افق وارد گفتگو میشویم و هدف از این گفتگو صرفاً پیروز شدن درجدل به نفع خود نیست بلکه همراهی با یکدیگر به سمت حقیقت است که مورد تأیید و توافق طرفین باشد. ازنظر گادامر راه دیگری برای فهم و رسیدن به حقیقت جز با همین روش تعامل وجود ندارد. مفسر و متن هردو درتاریخ قراردارند و در آن بسر میبرند هریک توسط معنای خود کامل میشوند و بنابراین دنیای هرکدام درفرایند تفسیر بدان نائل میشود و حاصل تعامل و دنیا محاورهای فهم و کشف حقیقت است.
وی درپایان اشاره کرد: هرمنوتیک به گفتگوی فرهنگها کمک میکند یعنی هردوطرف را محترم و واجد پارهای از حقایق و درست بودن بدانیم.این امکان را میدهد که گفتگوی فرهنگها بسط و گسترش یابد. یکی از مهمترین دستاوردهای نگاه هرمنوتیکی این است که ما میتوانیم به فهم فرهنگ دیگری و به معنای آن دست یابیم و این مسئله در عصرجهانی شدن حائز اهمیت است.
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