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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

با چهار پله صعود؛

گیلان رتبه هشتم کشور را در زمینه حمل و نقل کالا کسب کرد

گیلان رتبه هشتم کشور را در زمینه حمل و نقل کالا کسب کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل پایانه های گیلان از کسب رتبه هشتم کشور در زمینه حمل و نقل کالا با چهار پله صعود در استان خبر داد.

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان در سالهای اخیر با رشد چشمگیر در زمینه حمل ونقل کالا با حمل بیش از 12 میلیون تن کالا از رتبه 12 به رتبه هشتم و از لحاظ درآمد با حدود 270 میلیارد ریال درآمد از رتبه 12 به رتبه ششم ارتقاء پیدا کرده است.

وی همچنین درخصوص وضعیت حمل و نقل بین المللی استان نیز اظهارداشت: گیلان دارای دو مرز زمینی و دریایی بوده که با جابجایی حدود 980 هزار تن  کالا از مرز زمینی، رتبه سوم و با جابجایی بیش از 680 هزار نفر عنوان برترین مرز در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.
 
مدیرکل پایانه های گیلان درادامه به میزان اشتغالزایی بخش حمل و نقل یادآوردشد: هم اکنون حدود 28 هزار نفر به طور مستقیم در حال فعالیت است که  با ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی این رقم به 40 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
 
وی خاطرنشان کرد: امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می شود و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد.
 
جیفرودی یادآورشد: این بخش دربرگیرنده فعالیت های است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد.
کد مطلب 1264032

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