گیلان رتبه هشتم کشور را در زمینه حمل و نقل کالا کسب کرد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان در سالهای اخیر با رشد چشمگیر در زمینه حمل ونقل کالا با حمل بیش از 12 میلیون تن کالا از رتبه 12 به رتبه هشتم و از لحاظ درآمد با حدود 270 میلیارد ریال درآمد از رتبه 12 به رتبه ششم ارتقاء پیدا کرده است.

وی همچنین درخصوص وضعیت حمل و نقل بین المللی استان نیز اظهارداشت: گیلان دارای دو مرز زمینی و دریایی بوده که با جابجایی حدود 980 هزار تن کالا از مرز زمینی، رتبه سوم و با جابجایی بیش از 680 هزار نفر عنوان برترین مرز در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل پایانه های گیلان درادامه به میزان اشتغالزایی بخش حمل و نقل یادآوردشد: هم اکنون حدود 28 هزار نفر به طور مستقیم در حال فعالیت است که با ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی این رقم به 40 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می شود و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد.

جیفرودی یادآورشد: این بخش دربرگیرنده فعالیت های است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد.