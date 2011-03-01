تلاش نمایندگان خطه شمال برای بقا در رده دوم/ رویارویی با "خبرسازان"

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با دو دیدار همزمان از گروه "الف" و در شهرهای تهران و رشت آغاز می‎شود و با رویارویی تیم پرسپویس مقابل تیم قعرنشین گروه "ب" به پایان می‎رسد.

در آغاز این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و در گروه "الف" تیم داماش گیلان که هفته گذشته با جبران شکست مقابل باریج اسانس موقعیت خود را در جدول رده‏بندی بهتر کرد در یزد به میدان می‎رود. دیدار با پیشگامان کویر یزد موقعیت خوبی است که شاگردان حسین معدنی فاصله خود را با تیم‏هایی که در تعقیب‌شان هستند، بیشتر کنند و برای نخستین بار در مرحله برگشت دو پیروزی متوالی کسب کند! البته هیچ کس فراموش نکرده دیدار رفت داماش - پیشگامان چه نتیجه‌ای داشت که منجر به خبرساز شدن یزدی‏ها شد.

همزمان با این بازی مسعود آرمات شاگردانش را در خانه والیبال تهران مقابل ارتعاشات صنعتی که با بقا در قعر جدول سقوط را احساس می‎کند، راهی میدان خواهد کرد. بازیکنان بانک کشاورزی که در مرحله برگشت مسابقات عملکرد به مراتب بهتری داشتند، امیدوارند روند صعودی خود را که البته با شکست هفته گذشته کمی خدشه دار شد، دنبال کنند. اگرچه آنها در نیم فصل نخست مغلوب ارتعاشات صنعتی شده بودند.

سایپا البرز که صدرنشین گروه "الف" است با خیال آسوده‏تری نسبت به سایر حریفانش در این گروه دیدار هفته جاری خود را برگزار می‎کند چون حتی در صورت شکست هم کوچکترین تغییری در موقعیتش ایجاد نمی‏شود. اگرچه نتیجه‎ای غیر از پیروزی می‌تواند موقعیت این تیم را طی هفته‌ای آینده به خطر بیندازد. در هر صورت شاگردان ناصر شهنازی که در دور برگشت متزلزل نشان دادند به شدت صعود از میانه جدول را دنبال می‌کنند. چه بسا غفلت نارنجی‎پوشان سایپا موجب شود نتیجه عکس دیدار رفت رقم بخورد و کرمانی‌ها یکی دیگر از شگفتی سازان لیگ برتر شود.

باریج اسانس کاشان - دانشگاه آزاد؛ دیداری که برگزارکنندگان آن در شرایط مختلف قرار دارند اما هر دو به یک اندازه پیروزی در این بازی را هدف قرار داده‌ا‎ند. کاشانی‌ها که بهترین عملکرد ممکن را در این فصل از رقابت‌‏ها داشته‎اند به خاطر شکست هفته گذشته برای نخستین بار به رده سوم سقوط کردند. آنها برای اینکه از این رده پائین‎تر نروند و تکلیف صعودشان را در هفته‌های پایانی نهایی نکنند باید مثل بازی رفت پیروزی میدان باشند. هرچند که حریف‌شان با تیم آن زمان تفاوت‌های زیادی دارد. دانشگاه آزاد در پایان دور رفت تنها یک پیروزی در کارنامه داشت اما عملکردش در دور برگشت به گونه‌ای بوده که حتی نیم نگاهی به صعود دوخته است.

دیدارهای گروه "ب" مسابقات والیبال لیگ برتر هم فردا با چهار دیدار پیگیری خواهد شد. کاله - ابومسلم مهمترین دیدار این گروه را برگزار می‌کنند چون نتیجه آن در رده دوم جدول تاثیرگذار است. رده‌ای که در اختیار آملی‌هاست اما حریف آنها هم ناامید از تصاحب دوباره آن نیست. به خصوص اگر مثل یک ماه پیش پیروز بازی با نماینده خطه شمال باشد. کاله مانند دیگر نماینده خطه شمال به دنبال شکست یکی از تیم‌های خبرساز نیم فصل اول برای جبران یکی از شکست‎های خود و همچنین بقا در رده دوم است.

پیکان هم از جمله تیم‎هایی است که روز چهارشنبه با انگیزه جبران به میدان می‌رود چون حریف این هفته این تیم، پتروشیمی است. ماهشهری‌ها در مرحله رفت و در دیدار خانگی مقابل پیکان با کسب پیروزی 3 بر صفر یکی از بهترین نتاج خود را رقم زدند. این پیروزی ارزشمند کار پتروشیمی را برای دیدار فردا سخت کرده است چون پیکان سخت به دنبال جبران است.

هواداران ارومیه فردا از تیم‌شان نتیجه جز پیروزی نمی‎خواهند چون این تیم در آخرین دیدار خانگی خود نتوانست انتظار هوادارانش را برآورده کند و به پرسپولیس باخت. ارومیه با از پیش رو برداشتن آلومینیوم المهدی می‎تواند هم دل تماشاگرانش را به دست آورد و هم موقعیت خود را نسبت به تیم‌های هم امتیاز کند.

مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در هفته دوازدهم با دیدار دو تیم پرسپولیس و جواهری بازرگانی گنبد به پایان می‌رسد. آیا گنبدی‎ها می‌توانند بعد از مدت‌ها سومین برد خود را کسب کنند و امیدوار به جدایی از قعر جدول شوند؟ پاسخ این سئوال در آخرین دیدار هفته پنجم مرحله برگشت مشخص می‎شود. برنامه دیدارهای هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه "الف":

* بانک کشاورزی - ارتعاشات صنعتی ایران، ساعت 15، خانه والیبال

* پیشگامان کویر یزد - داماش گیلان، ساعت 15، سالن والیبال یزد

* هیئت کرمان - سایپا البرز، ساعت 17، سالن تربیت کرمان

* باریج اسانس کاشان - دانشگاه آزاد، ساعت 17، سالن تختی کاشان

گروه "ب":

* پیکان تهران - پتروشیمی بندرامام، ساعت 17، خانه والیبال

* کاله آمل - ابومسلم خراسان، ساعت 17، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

* ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 17، سالن غدیر ارومیه

* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد، ساعت 19، خانه والیبال

جدول رده‎بندی گروه "الف":

1- سایپا البرز (9 برد، 2 باخت، 20 امتیاز)

2- داماش گیلان (7 برد، 4 باخت، 18 امتیاز)

3- باریج اسانس کاشان (7 برد، 4 باخت، 18 امتیاز)

4- هیئت کرمان (6 برد، 5 باخت، 17 امتیاز)

5- بانک کشاورزی (5 برد، 6 باخت، 16 امتیاز)

6- پیشگامان کویر یزد (4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

7- دانشگاه آزاد (4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

8- ارتعاشات صنعتی (2 برد، 9 باخت، 13 امتیاز)

جدول رده‎بندی گروه "ب":

1- پیکان تهران (9 برد، 2 باخت، 20 امتیاز)

2- کاله آمل (8 برد، 3 باخت، 19 امتیاز)

3- ابومسلم خراسان (7 برد، 4 باخت، 18 امتیاز)

4- ارومیه (5 برد، 6 باخت، 16 امتیاز)

5- پرسپولیس تهران (5 برد، 6 باخت، 16 امتیاز)

6- پتروشیمی بندرامام (5 برد، 6 باخت، 16 امتیاز)

7- آلومینیوم المهدی بندرعباس (3 برد، 8 باخت، 14 امتیاز)

8- بازرگانی جواهری گنبد (2 برد، 9 باخت، 13 امتیاز)