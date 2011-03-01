بهره گیری از توان جوانان زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در جریان دیدار با مدیران سازمان ملی جوانان استان کردستان و جمعی از اعضای سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان، اظهار داشت: بهره گیری از توان نسل جوان زمینه های توسعه و رشد در کشور را تسریع می بخشد.

وی عنوان کرد: جوانان ایران اسلامی با توکل به خدای متعال و در سایه توجه به رهنودهای مقام معظم رهبری طی سال های اخیر موفقیت های بسیار خوبی را در تمامی عرصه ها به ویژه علمی کسب کرده اند و می طلبد که با فراهم کردن زمینه های لازم از این همه پتانسیل و انرژی به نحو مناسب و شایسته بهره برداری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: جوانان یکی از مهمترین اقشار در هر جامعه ای به شمار می رود و به همین دلیل نیز دشمن تمامی سعی و تلاش خود را برای حمله به این نسل به کار گرفته است که خوشبختانه جوانان ایران اسلامی تاکنون در مقابل تمامی توطئه های دشمن ایستادگی کرده و همه آنها را خنثی کرده اند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به دیدگاه و تفکر غالب بر جوامع غربی گفت: در حال حاضر غربی ها با تفکر رواج فساد اخلاقی به دنبال ضربه زدن به مذاهب اسلامی و الهی هستند و در این راه از همه توان و امکانات تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود نیز بهره برداری می کنند و همه ما باید در مقابل این توطئه ها هوشیار بوده و با بصیرت و آگاهی و حضور در صحنه همه آنها را خنثی کنیم که رسالت و نقش نسل جوان در این حوزه بسیار خطیر و مهم است.

وی به خدمات و برنامه های دولت اشاره کرد و بیان داشت: دولت نهم و دهم با زنده کردن شعارهای اصلی انقلاب اسلامی خدمات شایانی را به مردم ارائه داد و با تکیه بر این مهم بخش زیادی از نارسایی ها و کاستی در کشور را جبران کرد و بدون شک این دولت توانست خودباوری را بار دیگر در میان مردم ایران اسلامی زنده کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در پایان یادآور شد: زمینه برای ارتقاء و پیشرفت در ایران اسلامی فراهم شده است و جوانان عزیز هم می توانند با بهره گرفتن از امکانات موجود برای اعتلا و پیشرفت نظام اسلامی تلاش کنند.

در ادامه این جلسه علاوه بر سخنرانی مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان، وریا عارفی و شهریار رحیمی به نمایندگی از اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان استان کردستان به بیان خواسته ها و انتظارات جوانان این استان پرداختند.