دیدار با توزین بدترین بازی ما در لیگ بسکتبال بود/ نه حمله کردیم و نه کنترل داشتیم

عباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مقابل توزین الکتریک خیلی بد بازی کردیم چون دو بازیکن خود را در ترکیب نداشتیم و مهمتر از آن اینکه جو سالن کاشان خیلی پرسر و صدا بود و بازیکنانم کاملا تحت تاثیر این جو قرار گرفته بودند.

سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با اشاره به اینکه ایمان زندی مصدوم همچون هفته‎های گذشته در این بازی هم غایب بود، تصریح کرد: بعد از آسیب دیدگی ایمان زندی از مجید قاسم‌زاده به عنوان یکی از پنج بازیکن اصلی استفاده می‎کردیم که وی را هم در مصاف با شهرداری گرگان به دلیل آسیب دیدگی از دست دادیم. در بازی دوشنبه شب غیبت این دو بازیکن خیلی به چشم آمد.

وی یادآور شد: راه وترابری قم نیمکت با تجربه‎ای ندارد به همین دلیل از دست دادن هر بازیکنی می‏تواند آسیب‎های زیادی را به ما بزند. یکی از این آسیب‎ها شرایطی بود که در جریان دیدار مقابل توزین الکتریک با آن مواجه شدیم.

آقاکوچکی ادامه داد: علاوه بر این جو سالن بسکتبال کاشان هم خیلی پر سر و صدا بود. در این شرایط کنترل خوبی روی بازی نداشتیم و نتوانستیم مثل همیشه بازی کنیم به خصوص در حمله که اصلا تمرکزی نداشتیم.

سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با بیان اینکه بازیکنانش در دفاع عملکرد به نسبت قابل قبولی داشتند، خاطرنشان کرد: کنترل بازی را به هنگام حمله و تحت تاثیر سالن از دست داده بودیم. با اینکه بارها به بازیکنانم تاکید کرده بودم بدون توجه به شرایط سالن محل برگزاری بازی کار کنند اما آنها نتوانستند بی تاثیر از این شرایط باشند.

وی تاکید کرد: تیمی که از یک بازی فقط 49 امتیاز می‎گیرد مشخص است که در حمله تا چه اندازه ضعیف کارکرده است. فکر می‌کنم از مجموع 16 دیداری که امسال در مسابقات بسکتبال لیگ برتر انجام دادیم این یکی از بدترین بازی‌ها و شاید هم بدترین بازی ما بود.

آقاکوچکی در مورد توزین الکتریک نیز اظهارداشت: این تیم از امتیاز میزبانی به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. توزین تیمی سرعتی است که پتانسیل‎های خوبی هم در اختیار دارد. این تیم در شرایطی خاص مغلوب ذوب آهن شد. مهمترین و بهترین ویژگی آنها این است که تماشاگران پرهیجان و پرانرژی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم راه و ترابری قم دوشنبه شب در سالن مرحوم کتابچی کاشان با نتیجه 49 بر 62 مغلوب توزین الکتریک شد.