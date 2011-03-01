محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: 10 دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز مشخص نشده‌اند اما اعتبار 30 میلیارد تومانی برای این 10 دانشگاه در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

وی درباره نحوه تعیین 10 دانشگاه برتر گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باید جلسه‌ای بگذارد و بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که به تأیید این وزارتخانه خواهد رسید، دانشگاه‌های برتر مشخص می‌شوند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم درباره نحوه اختصاص اعتبارات حمایتی به دانشگاه‌های برتر گفت: در برابر حمایت‌هایی که از 10 دانشگاه برتر صورت می‌گیرد وظایف آنها نیز تعیین می‌شود یعنی بحث حمایت از دانشگاه‌های برتر بحثی یک طرفه نیست و قانون تصریح کرده که این دانشگاه‌ها حمایت می‌شوند در ازای اینکه مسئولیتی داشته باشند و فعالیتی انجام دهند.

مهدی‌نژاد نوری خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد نباید دانشگاه‌های برتر در طول برنامه پنجم توسعه یک سری دانشگاه‌های ثابت باشند و با توجه به عملکرد سالانه‌ و بر اساس شاخص‌هایی که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد ممکن است تعدادی از آنها تا پایان برنامه جزء دانشگاه‌های برتر بمانند اما برخی از آنها ممکن است جای خود را به دانشگاه‌های دیگر دهند.

وی افزود: میزان حمایت از دانشگاه‌های برتر به احتمال قریب به یقین مساوی هم نخواهد بود بلکه باید با توجه به برنامه دانشگاه‌ها، قدرت جذب و عملکرد آنها این حمایت‌ها انجام شود تا مبادا این اعتبارات صرف کسری‌های دیگر دانشگاه‌ها نشود.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم یادآور شد: 10 دانشگاه برتر تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص به دانشگاه‌های جامع یا صنعتی ندارد بلکه ترکیبی از دانشگاه‌های جامع، صنعتی و حتی ممکن است علوم انسانی هم باشند.