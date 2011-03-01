به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، سپاهان قبل از بازی امشب مقابل الهلال بیش از هرچیز موفقیت ذوب آهن همشهری خود را به یاد می آورد که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان سال گذشته این تیم عربستانی را شکست داد و به فینال رسید.

در آغاز رقابت‌های گروه A در این فصل لیگ قهرمانان آسیا سپاهان روز سه شنبه در ریاض و مقابل الهلال کار خود را آغاز می کند.

امیر قلعه نویی، سرمربی سپاهان در خصوص این بازی گفت: بازی مشکلی داریم اما سعی می کنیم نتیجه خوبی بگیریم و کار را برای صعود از گروه آسان کنیم.

وی در ادامه افزود: الهلال تیم قدرتمندی است و شکست دادن این تیم به خصوص در ورزشگاه خانگی‌شان کار راحتی نیست.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران خاطر نشان کرد: ما توانایی بالایی داریم و فکر می کنم بتوانیم در پایان دور مقدماتی از گروه A صعود کنیم.

سال گذشته سپاهان با مربیگری امیر قلعه‌نویی نتوانست موفقیت چشمگیری داشته باشد و از گروه خود بالا نیامد.

تیم فوتبال سپاهان در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های الهلال عربستان، الجزیره امارات و الغرافه قطر همگروه است.

این تیم ساعت 21 امشب به وقت تهران در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به دیدار تیم الهلال عربستان می رود.