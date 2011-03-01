میلان با شکست ناپولی به قهرمانی نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان دوشنبه شب در آخرین دیدار باقیمانده از هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ، با نتیجه پرگل 3 بر صفر مقابل ناپولی در ورزشگاه سن سیرو به برتری رسید تا یک گام بلند دیگر به سوی قهرمانی در رقابت های این فصل بردارد. برای میلان در این دیدار ، زلاتان ابراهیموویچ (49 - پنالتی)، کوین بواتنگ (77) و الکساندرو پاتو(79) گل زدند.

ماسیمیلانو آلگری، سرمربی میلان، در پایان این دیدار اظهار داشت: عملکرد ما در نیمه نخست قابل قبول بود اما چند اشتباه در حمله داشتیم. از این پیروزی خوشحالم ضمن اینکه بازیکنان آسیب دیده ما رفته به رفته سلامتی خود را بازمی یابند.

جدول رده بندی:

1- میلان 58 امتیاز

2- اینتر 53 امتیاز

3- ناپولی 52 امتیاز

4- لاتزیو 48 امتیاز

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18- سسنا 25 امتیاز

19- برشا 24 امتیاز

20- باری 16 امتیاز