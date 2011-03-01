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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

حکایت یک مرگ مغزی دیگر/

چشم هایی که فروبسته شد تا جان هشت نفر نجات یابد

چشم هایی که فروبسته شد تا جان هشت نفر نجات یابد

اراک - خبرگزاری مهر: صدای دلخراش برخورد ماشین با دختر نوجوان را همه شنیدند زمانی که کسی باور نمی کرد فروبسته شدن چشم های فاطمه، جان بخشیدن به هشت انسانی باشد که چشم انتظار اهداء عضو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، با اهداء هشت عضو سالم دختر نوجوانی که دچار مرگ مغزی شده بود چهار نفر از مرگ حتمی نجات یافته و چهار نفر دیگر از بیماری رهایی یافتند.

اعضای بدن فاطمه میرزایی دانش آموز اراکی که در سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت والدینش به بیماران هدیه شد تا نه تنها هشت خانواده بلکه تمام اراکی ها و همه آدم هایی که بویی از انسانیت برده اند را از نگرانی نجات دهند و خاطره مرگ این دختر نوجوان را فراموش نکنند و با یادآوری یاد او فاتحه و صلواتی به روحش نثار کنند.
 
فاطمه دختر درسخوانی در کلاس دوم دبیرستان بود که یازدهم بهمن ماه بر اثر رانندگی دچار مرگ مغزی شد تا فرصت زندگی هشت نفر از همنوعان خود بدهد تا ارمغانی باشد برای بهار.
 
با رایزنی مسئولان بیمارستان ولی عصر اراک هشت عضو این مصدوم شامل قلب، کلیه ها، ریه، کبد، قرنیه چشم، مغز استخوان، تاندون و روده به هشت بیمار نیازمند اهداء شد تا زندگی دوباره را تجربه کنند.
 
چهار نفر از دریافت کنندگان عضو از مرگ حتمی نجات یافته و چهار نفر سلامتی خود را بازیافتند.
کد مطلب 1264047

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