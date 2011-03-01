30 نماز خانه در آموزش و پرورش خراسان شمالی به بهره برداری رسید

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: این 30 نماز خانه به مساحت 105 متر با اعتباری بالغ بر 240 میلیون ریال طراحی و ساخته شده اند.

وی تصریح کرد: در مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری نیز ساخت 200 نماز خانه با قابلیت چند منظوره کتابخانه و نماز خانه با اعتباری بالغ بر 240 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز 13 هزار مترمربع فرش سجاده ای با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در سطح مدارس استان توزیع شد.

وی همچنین از اجرای طرح آموزش عملی نماز در استان نیز خبر داد و گفت: از سال گذشته خراسان شمالی به صورت نمادین این طرح را اجرایی کرد و در سال جاری نیز 70 هزار دانش آموز استان به صورت عملی در راستای کاهش میزان خطا و افزایش ماندگاری این طرح را اجرا کردند.