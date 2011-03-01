محمدباقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های این سازمان برای نوروز در خارج از کشور گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته سازمان ملل و یونسکو نوروز را به عنوان یک جشن جهانی پذیرفتند و اولین دوره این جشن هم به میزبانی کشورمان برگزار شد، سازمان فرهنگ و ارتباطات تلاش دارد از این ظرفیت نهایت استفاده را بکند.

وی افزود: امسال جشن‌های بیشتری در کشورهای بیشتری و به ویژه 30 کشوری که نوروز در آنها جشن گرفته می‌شود، گرامی داشته می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اضافه کرد: به ابتکار سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها جشن‌های بزرگی همزمان با نوروز برپا خواهد شد.

خرمشاد گفت: با توجه به استقبال مسئولان خود این کشورها، ایران در جشن‌های نوروز هم میزبان است و هم میهمان. ما برای سال‌های آینده هم برنامه‌‌ریزی کرده‌ایم که سال‌های آتی جشن‌های وسیعی در کشورهایی دیگر علاوه بر این کشورها برگزار شود.

وی همچنین از ارائه بسته پیشنهادی به مجلس در مورد بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و افزود: پیشنهاد داده‌ایم که بودجه‌مان حداقل سه برابر افزایش پیدا کند و از 50 به 150 میلیارد تومان برسد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال آتی از جمله افزایش 30 درصدی تعداد رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور، افزایش سه برابری را توجیه پذیر خواند و ابراز امیدواری کرد مجلس بدون اِعمال تغییری در بودجه آن را تصویب کند.

خرمشاد در عین حال از حمایت دولت از بودجه پیشنهادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای سال 90 خبر داد و گفت: امیدواریم مجلس با عطف توجه به رسالت خطیر و فرهنگی سازمان این بودجه را تصویب کند و به ما در بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور برای ارائه پیام انقلاب به جهان کمک کند.

وی در پاسخ به این سوال که "با توجه به کسری بودجه 90 در صورت عدم تصویب بودجه پیشنهادی سازمان آیا فعالیت‌ بخش‌هایی از آن با رکود مواجه خواهد شد؟" گفت: امیدوارم این اتفاق نیفتد و ما همیشه نیمه پر لیوان را می‌بینیم.