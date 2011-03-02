حسین نژاد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: امسال برای اولین بار تصمیم گرفتیم تا تور کرمان را در شهری خارج از مرکز استان برگزار کنیم و از این تصمیم هم رضایت داریم. مسئولین شهرهای کوچک در برگزاری مسابقات بین المللی همکاری‌های بهتری داشته و هماهنگی بیشتری با مسئولین برگزاری تور انجام می‌دهند.

وی افزود: برگزاری اینچنینی تور باعث شد تا تصمیم بگیریم که هرساله تور را به صورت چرخشی در شهرهای کوچک استان کرمان برگزار کنیم. بدین ترتیب محوریت برگزاری تور استان کرمان است اما می‌توانیم هر سال این مسابقات بین المللی را در شهرهایی مانند رفسنجان، سیرجان و جیرفت و دیگر شهرهای کوچک برگزار کنیم تا آنها هم از امتیازات میزبانی چنین رقابت‌هایی بهره ببرند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان کرمان خاطرنشان کرد: هرچند شاهد حضور 5 تیم خارجی در تور کرمان بودیم اما سطح این تیم‌ها متوسط و حتی پائین بود. کشورهای شوروی سابق معمولا تیم‌های درجه دو یا حتی سه خود را به تورهای ایرانی اعزام می‌کنند. ایرانی‌ها میزبانان خوبی هستند و تیم‌هایی اینچنینی از موقعیت همسایگی ایران برای تشویق تیم های خود بهره می‌برند.

وی ادامه داد: ضعیف بودن رکابزنان خارجی حاضر در تور باعث شد تا دوچرخه‌سواران کشورمان به راحتی بتوانند عناوین قهرمانی بخش انفرادی و تیمی را از آن خود کنند و تنها در مجموع بخش تیمی، تیم ازبکستان در مکان سوم قرار بگیرد.

نژاد عابدی تصریح کرد: متاسفانه در آخرین روز از این تور و برخلاف نظرمان مجبور شدیم به تیم ازبکستان پول توجیبی بدهیم. ما از ابتدا هم به تیم‌های خارجی اعلام کرده بودیم که در این تور به هیچ تیمی کمک هزینه سفر نمی‌دهیم اما یکی از مسئولین ورزشی جیرفت بدون در نظر گرفتن این مسئله مبلغ دو میلیون تومان را به صورت "ارزی" به این تیم پرداخت کرد.

وی با بیان اینکه به طور قطع برای تامین این مبلغ دچار مشکل خواهیم شد، گفت: همیشه برای هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی هم اعتباراتی را در نظر می‌گیریم اما ستاد برگزاری تور کرمان از ابتدا هم بحث پرداخت کمک هزینه به تیم‌های خارجی را منتفی اعلام کرد. با پرداخت این مبلغ باید به دنبال اعتبار آن خارج از هزینه‌های انجام شده باشیم.

مسئول برگزاری تور کرمان در خصوص گزارش ناظر اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری نیز گفت: ناظر UCI در جلسه شب گذشته نزدیک به 30 مورد اشکال را به تور وارد کرد که خوشبختانه اشکالات فنی بسیار کم بود. بیشترین ایرادات به عواملی مانند صدا و سیما برمی گشت.

وی در همین خصوص اظهار داشت: رسانه‌های حاضر بدون داشتن کلاه ایمنی بر موتورها سوار شده و در کنار رکابزنان قرار می‌گرفتند یا اینکه از شیشه ماشین‌ها بیرون می آمدند.

چهاردهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری کرمان در 5 مرحله و برای اولین بار در شهرستان جیرفت این استان برگزار شد. این تور با حضور 7 تیم داخلی و 5 تیم خارجی با قهرمانی تیم پتروشیمی تبریز و دریافت پیراهن طلایی توسط مهدی سهرابی، پیراهن امتیازی حسین توسط حسین ناطقی و پیراهن کوهستان توسط رحیم امامی عصر روز گذشته به پایان رسید.