گیلان یکی از پنج استان برتر کشور در زمینه ایمنی شد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهربه استفاده از سیستم های پیشرفته درکنترل حمل و نقل اشاره کرد و افزود: استان گیلان اولین استان در زمینه استفاده از سیستم های حمل ونقل هوشمند بوده و مرکز مدیریت راههای استان تا پایان سال با صرف اعتباری حدود13 میلیارد ریال و راه اندازی 20 دوربین نظارتی و کنترل سرعت درمحورهای استان به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: با هدف ارتقای سطح آگاهی و فراهم کردن زمینه برای ارتقای شغلی، کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان در 10 ماهه امسال 446 نفر ساعت آموزش دیدند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: از مجموع دوره‌های آموزشی طی شده، 11 دوره با حضور 57 نفر برگزار شده است که شامل دوره‌های عمومی به میزان 18 نفر ساعت آموزش، دوره های شغلی به میزان 200 نفر ساعت آموزش و دوره های بهبود مدیریت به میزان 228 نفر ساعت آموزش اجرا شد.

وی با اشاره به این که کارکنان این دوره‌ها را در مراکز آموزشی با موفقیت به پایان رسانده و گواهینامه دریافت کرده اند، درخصوص عناوین دوره های برگزار شده افزود: ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد آن، مواد مخدر و پیامدهای سوء آن، مدیریت پروژه در صنعت حمل و نقل ریلی، یکسان سازی تعاریف و کاربرد اصطلاحات ترانزیت، عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی، مهار بار در انواع وسیله نقلیه، اصول و ضوابط ابعاد و اوزان حمل و نقل بار، آشنایی با حمل و نقل بین‌المللی ترانزیت، حفاظت فیزیکی، سیستم اتوماسیون اداری، قانون محاسبات عمومی از عناوین دوره‌های آموزشی سال جاری بوده است.

جیفرودی ادامه داد: درراستای ارتقای آموزش از راه دور طی این مدت پنج دوره آموزشی به میزان 180 نفر ساعت آموزش مجازی برای کارکنان اداره کل برگزار شدکه عناوین دوره های آموزشی شامل زمینه های یکسان سازی تعاریف و کاربرد اصطلاحات ترانزیت، عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی، مهاربار در انواع وسیله نقلیه، اصول و ضوابط ابعاد و اوزان حمل و نقل بار، آشنایی با حمل و نقل بین‌المللی ترانزیت و سیستم اتوماسیون اداری بوده است.