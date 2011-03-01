تکمیل پروژه آب شرب مرند با تاخیر مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مرند، بهنام رضوانی شامگاه دوشنبه در جلسه اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان مرند با ناکافی خواندن اعتبار هزار و 200 میلیارد ریالی مصوب برای اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول دو سال گذشته از مجموع 150 میلیارد ریال اعتبار اولیه تعریف شده برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه در حدود 120 میلیارد ریال تخصیص یافته که برای تحقق فازنخست چنین پروژه ای ناکافی به نظر می رسد.

فرماندار مرند گفت: این پروژه با انتقال آب رود مرزی ارس با خط لوله ای به طول 71 کیلومتر در یک پروسه زمانی پنج ساله اجرا خواهد شد که با بهره برداری کامل از آن سالانه بیش از 24 میلیون مترمکعب آب شرب سالم و بهداشتی مورد نیاز اهالی ساکن در چهار حوزه شهری مرند، جلفا، هادیشهر و زنوز و 86 منطقه روستایی همجوار تامین خواهد شد.

رضوانی با اشاره به برداشت سالانه 21 میلیون مترمکعب از ذخایر آب های زیرزمینی مرند گفت: 13 میلیون مترمکعب از این میزان متعلق به شهر مرند بوده و بقیه به مناطق روستایی این شهرستان تعلق دارد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی شبکه های تامین آب شرب و کشاورزی حوزه های اصلی و فرعی مرند، خواستار پاسخگویی صریح مسئولان وزارت نیرو و تشریح قانونمند علل تاخیر در اجرا و راه اندازی کامل پروژه های مصوب این وزارتخانه در این شهرستان شد.