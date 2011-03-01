55 نقطه حادثه خیز در جاده های کردستان ایمن سازی شد

محمد راشد مدرس گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های اداره کل راه و ترابری استان کردستان 55 نقطه حادثه خیز در این استان در سال جاری ایمن سازی شده است و این طرح در راستای کاهش تصادف و حوادث ترافیکی موثر است.

وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت جغرافیای و موقعیت کوهستانی استان کردستان، نقاط حادثه خیز و پیچ های خطرناک در جاده ها و مسیرهای اصلی این استان زیاد است که اداره کل راه و ترابری با برنامه ریزی مناسب و جذب اعتبار لازم اقدامات مختلفی را در این بخش آغاز کرده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان کردستان افزود: اساسی ترین هدف راهداری ازدیاد ایمنی، بهبود شرایط تردد و تسهیل ترافیک و حمل و نقل در جاده‌ ها است که این اداره کل جهت دستیابی به این اهداف اقدامات متنوعی را در دستور کار قرار داده که می‌ توان به تهیه و نصب تابلو و علایم ایمنی، اجرای خط‌ کشی، ایجاد روشنایی، اجرای روکش آسفالت، درزگیری، لکه ‌گیری، تعریض و شانه ‌سازی و همچنین شناسایی و آشکارسازی نقاط پر حادثه اشاره کرد.

مدرس گرجی خاطرنشان کرد: با انجام آشکار سازی نقاط پر حادثه و رفع موانع پیش رو در در محورهای استان کردستان، ایمنی در جاده های این استان افزایش پیدا کرده و انتظار می رود که رانندگان وسائل نقیله عمومی در کردستان هم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به کاهش حوادث جاده ای در استان کمک کنند.