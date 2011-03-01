غایبان جام تختی جام جهانی را از دست می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز جام تختی رئیس و نایب رئیس فدراسیون کشتی حضور تمامی مدعیان در جام تختی را الزامی اعلام کردند، اما در جریان این رقابتها که روزهای 6 تا 8 اسفندماه در کیش برگزار شد شش نفر از کشتی گیران مدعی غایب بودند.

از این شش نفر یزدانی و گودرزی مجوز کادر فنی را داشتند اما معصومی، اسماعیل پور، میرزایی و تقوی بدون هماهنگی و به دلایل مختلف در این جام شرکت نکردند تا با توجه به تاکید مسئولان رده بالای فدراسیون کادر فنی تصمیم به برخورد با این کشتی گیران را بگیرد.

به این ترتیب این چهار کشتی گیر که پیش از این از شانس بالایی برای حضور در جام جهانی برخوردار بودند عملا حضور در این رقابتهای را که روزهای 28 و 29 اسفندماه در ماخاچ کالا جمهوری داغستان روسیه برگزار می شود را از دست می دهند.