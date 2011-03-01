به گزارش خبرگزاری مهر، ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران نمایندگان فوتبال ایران در روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هستند که اولی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به دیدار الامارات امارات می رود و دومی هم در ورزشگاه امیرعبدالله الفیصل شهر جده با الاتحاد عربستان روبه‌رو خواهد شد.

بازگشت پرسپولیس به آسیا در میدان سخت "جده"

پرسپولیس پس از یک فصل غیبت از فصل 2011 بازگشتی دوباره به مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت. این تیم که فصل گذشته با هدایت علی دایی موفق به فتح جام حذفی باشگاه‌های ایران شد، در فصل پیش روی لیگ قهرمانان آسیا در گروه مرگ با تیم‌های قدرتمندی چون الاتحاد عربستان، بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات همگروه است.

تیم‌های همگروه پرسپولیس دقیقا همان تیم‌هایی هستند که فصل گذشته با ذوب آهن در یک گروه قرار داشتند. منصور ابراهیم‌زاده و تیمش از آن گروه مرگ، زندگی ساختند و با قدرت به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند و دست آخر فینالیست شدند. دایی و شاگردانش باید از "اکسیر" زندگی ذوبی‌ها نوشیده و همان راهی را بروند که ابراهیم زاده و تیمش رفتند.

پرسپولیس بدون توجه به نام و آوازه تیم الاتحاد باید به دنبال کسب امتیاز مقابل این تیم باشد. سرخپوشان گرچه لیگ قهرمانان را با دیداری سخت و دشوار آغاز خواهند کرد اما حسن این شروع دشوار این است که اگر در مصاف با میزبان پرقدرت خود دست پر از زمین خارج شوند، گامی بلند برای راهیابی به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برخواهند داشت.

علی دایی برای اولین بار نیست که در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا می کند. او در فصل 2008 فوتبال آسیا با تیم سایپا در گروه B لیگ قهرمانان به مصاف تیم‌های نیروی هوایی عراق، الوصل امارات و الکویت کویت رفت و با 12 امتیاز و بدون شکست به عنوان صدرنشین گروه به جمع تیم‌های برتر قاره کهن راه یافت. البته توانایی و قابلیت هیچکدام از این تیم‌ها با تیم‌هایی که امروز با پرسپولیس همگروه هستند، قابل مقایسه نیست اما تجربه دایی از حضور در پیکارهای آسیایی می تواند به او و تیمش برای کامروایی در لیگ قهرمانان کمک کند.

الاتحاد گرچه از تیم‌های پرافتخار قاره کهن به شمار می رود که دوبار قهرمان آسیا شده اما این روزها با هدایت "آنتونیو خوزه کونسیسائو اولیویرا" (تونی) 64 ساله شرایطی آرمانی ندارد. این تیم در لیگ برتر عربستان زیر سایه الهلال قرار دارد و شانس اندکی برای قهرمانی در این پیکارها خواهد داشت. زردپوشان عربستانی که لقب "ببر" را برای خود انتخاب کرده‌اند، تمام اتکای شان در دیدار چهارشنبه شب به 24 هزار تماشاگری است که قرار است، ورزشگاه امیر عبدالله جده را به جهنم تبدیل کنند. آیا پرسپولیس از این جهنم برای خود بهشت می سازد؟

ذوب آهن به مصاف "مهمان ناخوانده" می‌رود

تیم فوتبال ذوب آهن تا همین فصل گذشته یک تیم معمولی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود اما با راهیابی به دیدار نهایی پیکارهای آسیایی و پس زدن تیم‌های نامداری چون الاتحاد و الهلال عربستان، پوهانگ کره جنوبی و بنیادکار ازبکستان به دیدار نهایی لیگ قهرمانان صعود کرد و گرچه مغلوب سئونگنام ایلهواچونما شد و از دستیابی به قهرمانی بازماند اما برای خود نام و اعتباری ویژه دست و پا کرد.

حالا ذوب آهن یکی از تیم‌های مطرح آسیاست و از مدعیان قهرمانی در فصل 2011 لیگ قهرمانان. این تیم در نخستین گام فصل پیش روی لیگ قهرمانان به دیدار الامارات امارات می رود. تیمی از دسته اول لیگ برتر امارات که به لطف قهرمانی در جام ریاست جمهوری امارات به میدان لیگ قهرمانان راه یافت. این تیم با دستیابی به حداقل‌های مورد نظر AFC توانست مسافر لیگ قهرمانان شود و تا چند ماه قبل مشخص نبود که می تواند در این پیکارها به میدان برود یا خیر.

با این حال تیم گمنام اماراتی مسافر لیگ قهرمانان آسیا شد و حریف اول نماینده پرامید ایران در این پیکارها. تیم ذوب آهن که داعیه قهرمانی آسیا را دارد و صدرنشین لیگ ماست، کار چندان دشواری مقابل این تیم نخواهد داشت. شروع توفانی در لیگ قهرمانان آسیا نهایت آرزوی ابراهیم‌زاده و تیمش در این دوره از لیگ قهرمانان آسیاست که از فردا با دیدار مقابل الامارات برای آنها آغاز می شود.

- برنامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

گروه G:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* سرزو اوزاکا ژاپن - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 13:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا

گروه H:

* اف ث سیدنی استرالیا - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 12:30، ورزشگاه سیدنی

* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ کو هنگ کنگ