گزارش کامل مهر از اختتامیه جشنواره داستان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره داستان انقلاب، عصر یکشنبه 8 اسفند با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مدیر بخش آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، مجتبی رحماندوست مشاور رئیس حوزه هنری، محسن پرویز معاون سابق امور فرهنگی وزارت ارشاد و دیگر مسئولان و چهره‌های ادبی کشور در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

محسن مومنی در ابتدای این برنامه گفت: از منظر قرآن یکی از رسالت‌ها و وظایف هنرمندان، پرداختن به ایام‌الله است. در این روز‌هاست که جمال و جلال خدا تجلی پیدا می‌کند و طبق گفته قرآن پرداختن به این موضوعات باعث می‌شود قلب مومنان محکم و استوار شود. یکی از مصادیق هم ایام‌الله انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی واقعه‌ای نبود که قابل پیش‌بینی باشد و در فهم تحلیل‌گران سیاسی بگنجد.

وی افزود: یکی از دلایلی که جریان روشنفکری کشور از انقلاب عقب افتاد همین غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن آن بود. در آن زمان این تفکر که دین توانایی جلو بردن جامعه را ندارد، تفکر غالب بود اما خلاف این امر اتفاق افتاد. روشنفکران کشور به دلیل اینکه این موضوع را متوجه نشدند از جریان انقلاب عقب افتادند.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: چنین مسائلی دلیل نمی‌شود نسبت به این حادثه بزرگ غفلت کنیم. یکی از اهداف این جشنواره یادآوری و زدودن غبار غفلت است. قوت و تعداد آثار این دوره جشنواره نسبت به اولین دوره برگزاری بسیار متفاوت است. به نظرم همه نویسندگان و هنرمندان کشور دغدغه انقلاب را دارند حتی اگر در جشنواره‌های این‌چنینی شرکت نکنند. امروز صدا و پیام انقلاب در جهان اسلام مخصوصا شمال آفریقا شنیده شده است.

حتی با غفلت هنرمندان کشور انقلاب در غربت نمی‌ماند

مومنی گفت: با توجه به شرایط موجود غفلت و بی توجهی هنرمندان کشور درباره انقلاب پذیرفتنی نیست. البته اگر نویسندگان و هنرمندان کشور در این باره غفلت کنند، انقلاب غریب نخواهد بود و هنرمندان و نویسندگان سراسر جهان به موضوع انقلاب پرداخته و پیام‌های ارزشمندش را منتقل خواهند کرد. نشانه‌های این راه به روشنی عیان است و می‌توان در این جشنواره نیز نمونه‌ای از آن را دید. این سلسه ادامه خواهد یافت و صدای انقلاب را به همه مردم جهان خواهد رساند.

امیرحسین فردی نیز در این برنامه گفت: صحبت از ادبیات انقلابی است که 32 سال از عمرش می‌گذرد؛ انقلابی که سرافرازانه و با قاطعیت گردنه‌ها و پرتگاه‌های مخوف را پشت سر گذاشته و امروز پژواکش در منطقه شنیده شده است. با شنیده شدن پیام انقلاب در آسیا و آفریقا، این رویداد بزرگ به یک نوزایی دست زده و حیات خود را تثبیت کرده است.‌ آن اتفاقی که باید می‌افتاد نه تنها افتاد بلکه همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و نقطه عطفی در تاریخ بشریت است.

وی افزود: آنچه در آفریقا و آسیا در حال اتفاق است، شبیه انقلابی است که سال 57 در ایران رقم خورد. قبل از انقلاب ملت تحقیرشده و لگدمال‌شده ای بودیم که به برکت انقلاب الگو و اسوه دیگر ملت‌ها شدیم. نمی‌توان انقلاب را به خوبی توصیف کرد، فقط امیدوارم تا حدودی در ساحت داستان‌نویسی و دیگر هنرها بتوان به آن پرداخت.

جشنواره داستان انقلاب ادبیات کشور را متحول می‌کند

مدیر بخش آفرینش‌های ادبی حوزه هنری ادامه داد: در آن سال‌ها فضای فرهنگی کشور آنقدر تحت تاثیر روشفکری غربی قرار داشت که صحبت از ادبیات انقلاب جرات و شهامت زیادی می‌خواست. با همه این مسائل پروژه جشنواره داستان انقلاب چند سالی است که کلید خورده و امروز سومین دوره برگزاری‌اش به پایان می‌رسد. به نظرم این جریان ادبی نه تنها می‌تواند تحولی در ادبیات انقلاب ایجاد کند، بلکه می‌تواند ادبیات داستانی کشور را تحت تاثیر قرار داده و این بخش را متحول کند. کما اینکه چنین اتفاقی در حال شکل‌گیری است.

فردی گفت: ویژگی این جشنواره ادبی تمرکز بر کارایی آثاری است که کتاب نشده‌اند و با فراخوان این جشنواره تولید شده‌اند. از این حیث، این جشنواره از جشنواره‌های نادر کشور است. یکی از اهداف این جشنواره، کشف نویسنده‌هاست. شرکت‌کنندگان جشنواره با توجه به شرایط و ضوابط اثر خود را به دبیرخانه ارسال کرده و وارد عرصه می‌شوند که اغلب هم شناخته شده نیستند. در آینده درباره این نویسندگان بیشتر خواهیم شنید. به نظرم اگر این جشنواره نبود این نویسندگان به این زودی نمی‌توانستند خود را مطرح کنند.

این نویسنده افزود: به عنوان مثال محمدکاظم مزینانی نویسنده رمان "شاه بی‌شین" مدت مدیدی در عرصه داستان‌نویسی کودک و نوجوان فعالیت می‌کرد اما با نوشتن "شاه بی‌شین" ناگهان وارد فاز جدیدی شد که این موضوع به برکت انقلاب است. پیش‌بینی می‌کنم در سال‌‌های آتی با جمع دیگری از نویسندگان آشنا شویم که در جهت اعتلای فرهنگ انقلاب قلم به دست می‌گیرند.

وی در پایان گفت: آثاری که در جشنواره رتبه می‌آورند یا نمی‌آورند در قالب یک کتاب منتشر خواهند شد و در یک ایده حمایتی با نویسنده‌های این آثار قرارداد همکاری بسته خواهد شد.

بررسی آثار جشنواره داستان انقلاب امیدوارمان کرد



محمد ناصری نیزدر بخش پایانی این مراسم و پیش از تقدیر از شرکت‌کنندگان در جشنواره گفت: تماس پی در پی نویسندگان از سراسر کشور با دبیرخانه جشنواره برای ارسال آثارشان، تا آخرین ساعات روز 30 دی ماه امسال ادامه یافت و برای برگزارکنندگان این رویداد ادبی بسیار روح‌بخش و شادی‌آور بود. تعداد زیاد خصوصا وجود چند رمان حجیم در میان آثار رسیده، کار بررسی را بسیار دشوار کرد، اما شیرینی مطالعه آثار ارزشمند از نویسندگان گمنام و کمترشناخته شده بارقه‌های امید را در هیئت داوران و مدیران جشنواره، شعله‌ور کرد.

وی افزود: داوری داستان‌ها با بررسی 371 اثر شروع شد. ارتقا سطح ادبی آثار رسیده نسبت به دو دوره قبلی، کشف استعدادهای تازه و آفرینش داستان و رمان‌های قابل اعتنا از مسائل مهم داوری این دوره جشنواره بود. بخش بزرگسال با 321 اثر بیشترین آثار را به خود اختصاص داد. در مرحله اول داوری به دلیل رعایت نکردن اولویت‌های جشنواره، فقدان وجود ارزش‌ها در اثر و عدم به‌کار گیری فنون داستان نویسی، نیمی از آثار رسیده از دایره داوری خارج شدند.

رئیس هیئت داوران جشنواره داستان انقلاب گفت: در مجموع 22 رمان و 87 داستان به مرحله بعدی داوری راه یافتند. تعداد داستان‌های کوتاه راه یافته به مرحله نهایی این دوره، بسیار قابل توجه بود که پیشنهاد هیئت داوران این است که حتما یک یا دو مجموعه از این داستان‌ها در قالب کتاب منتشر شود. اما داوری آثار در بخش نهایی بسیار مشکل بود.

ناصری افزود: این دوره جشنواره باعث شد تا این تفکر در مسئولان جشنواره ایجاد شود که می‌توان چند اثر را برای کسب یک رتبه معرفی کرد. در داوری بخش نهایی، گاهی قضاوت و قائل شدن تمایز میان دو اثر بسیار مشکل بود و با برگزاری جلسات سنگین و طولانی کارشناسی و تعامل لازم میان داوران، نهایتا یک اثر کنار گذاشته می‌شد.

در ادامه این برنامه نویسندگان شایسته تقدیر، برتر و برگزیده این دوره جشنواره توسط محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مدیر بخش آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر، محمد ناصری رئیس هیئت داوران جشنواره، مجتبی رحماندوست مشاور رئیس حوزه هنری، محسن پرویز معاون سابق امور فرهنگی وزارت ارشاد و فرج‌الله سلحشور مورد تقدیر قرار گرفتند.