ناصر پلنگی رکورد دیجیتال آرت را در ایران شکست

فرناز محمدی، مدیر نگارخانه پردیس سینمای ملت در حاشیه نشست مطبوعاتی نمایشگاه ناصر پلنگی که عصر روز گذشته، 10 اسفند برگزار شد، گفت: تا پیش از برگزاری این نمایشگاه فکر نمی‌کردیم فتومدیا اینقدر طرفدار داشته باشد اما نمایشگاه ناصر پلنگی نشان داد که فروش خیلی خوبی داشتیم.

وی افزود: 24 اثر به ارزش 72 میلیون و 500 هزار تومان تاکنون فروش رفته است که دو اثر را شهرداری و دو اثر را بانک پاسارگاد خریداری کرده است.

مدیر پردیس سینمای ملت در مورد نحوه برگزاری اولین نمایشگاه پلنگی عنوان کرد: بعد از سال‌ها او را در موزه هنر امام علی (ع) دیدم و برای دیدار یکی از نمایشگاه‌های پردیس ملت از وی دعوت کردم. پلنگی از فضای نمایشگاهی ما خوشش آمد و بنظرم خاص بود. به همین دلیل با همکاری فرشاد شیرازی که مدیریت نگارخانه شیرازی را برعهده دارد، نمایشگاه را راه‌اندازی کردیم.

محمدی همچنین گفت که نمایش آثار پلنگی باعث شده است تا نگاه دیگری به مسئله جنگ شکل بگیرد و یک اتفاق بصری جدید در این زمینه روی بدهد.

35 اثر فتومدیا از ناصر پلنگی از 27 بهمن در پردیس سینمای ملت به معرض دید عموم گذاشته شده است و تا 20 اسفند ادامه دارد. ناصر پلنگی در سال 1336 در همدان به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل رشته نقاشی است و دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رساند.

از فعالیت‌های وی می‌توان به نمایشگاه زنان در جنگ ایران و عراق شامل عکس و طراحی در نگارخانه فویر دانشکده هنر استرالیا در سال 1386، مکاشفات، عکس رسانه و نقاشی در موزه تاریخ سنگاپور در سال 1386، بازبینی 20 سال کار هنری شامل عکس، کلاژ و نقاشی در موزه هنرهای معاصر اصفهان در سال 1387و بینش فوتوریستی گذشته شامل عکس و کلاژ در نگارخانه استرالیا در سال 1387 اشاره کرد.