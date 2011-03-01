فراخوان ثبت نام واحدهای صنعتی مشکل دار در آذربایجان شرقی

علی مسافری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: واحدهایی که نیاز به بررسی طرح مشکلات و موانع جامع خود در ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی دارند در سایت ستاد تسهیل به نشانی tashil.ir ثبت نام کنند.

وی از برنامه دومین سفر ستاد تسهیل امور در سال جاری به استان خبر داد و گفت: هفته آینده روز شنبه 14 اسفند ماه سال جاری کارگروه های مربوطه ستاد برای بررسی واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

مسافری ادامه داد: تمام واحدهای تولیدی از وزارت صنایع و معادن استان می توانند با ثبت نام در سایت ستاد تسهیل امور به نشانی tashil.ir در خواست خود را وارد کرده تا در روز شنبه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: به منظور بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری مصوبات سفر قبلی، ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در سازمان صنایع ومعادن استان تشکیل و درخواست و مشکلات و موانع تولاید واحدها بررسی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: به منظور تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن تیمی متشکل از نماینده تام الاختیار وزارت صنایع ومعادن، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت نیرو، با حضور در مرکز استان و استقرار در محل سازمان صنایع ومعادن درخواست های مجریان طرح ها و واحدهای صنعتی مشکل دار را مورد بررسی قرار خواهند داد.