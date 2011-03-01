قذافی کنار برود/ مردم لیبی پیروز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک روزنامه منطقه ای( گلف تایمز)، شیخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" دیروز دوشنبه از معمرقذافی خواست تا کناره گیری کرده و از ریختن خون بیشتر مردم خود و انهدام کشورش خودداری کند.

وی گفت: یک راه حل می تواند کاهش خونریزی و رنج مردم و ممانعت از تخریب بیشتر لیبی را در پی داشته باشد.

نخست وزیر قطر افزود: زمان برای تصمیم گیری خیلی دیر نشده و برای هیچ کس جز مردم لیبی پیروزی در این انقلاب ممکن نیست و قذافی هنوز فرصت دارد تا کناره گیری کند. این نخستین درخواست یک کشور عربی از قذافی برای کناره گیری است.



نخست وزیر قطر که در یک کنفرانس خبری مشترک با خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر اسپانیا صحبت می کرد خطاب به قذافی گفت که به چه قیمتی می خواهد در لیبی برسر قدرت بماند و این رفتار او به کجا می انجامد.



وی همچنین در باره بحران بحرین نیز گفت: بر این باوریم که گفتگو بهترین راه حل برای پایان دادن به بحران در این کشور است.



بحران در عمان نیز از دیگر مسائلی بود که نخست وزیر قطر به پرسش های خبرنگاران در این باره پاسخ داد.



وی در این باره گفت: سلطان قابوس روز یکشنبه فوراً تدابیر مهمی را اتخاذ کرده و این تدابیر اتخاذ شده منعکس کننده تمایل وی برای بر آورده کردن بیشترین خواسته های معترضین علی رغم محدودیت در آمد این کشور دارد.



آل ثانی درباره بروز چنین تحولاتی در قطر نیز گفت: دوحه اصلاحات بسیاری را از جمله آزادی رسانه ها و مطبوعات، انتخاب مردان و زنان در شورای شهر و انتخابات شورای مشورتی را هم در آینده نزدیک صورت خواهد داد.