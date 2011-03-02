  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تشکیل روزانه بیش از هزار و 400 پرونده در کلانتریهای پایتخت

تشکیل روزانه بیش از هزار و 400 پرونده در کلانتریهای پایتخت

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ از تشکیل روزانه بیش از هزار و 400 پرونده در کلانتریهای پایتخت خبر داد و گفت: تعداد پرونده های متشکله در سال جاری 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

سرهنگ محسن خانچرلی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول 11 ماهه سال جاری 485 هزار و 482 فقره پرونده قضایی، 239 هزار و 103 مورد ابلاغ و اوراق قضایی، 120 هزار و 899 فقره پرونده های اجرای احکام دستورات قضایی، 189 هزار و 716 پرونده بدرقه متهمان و 38 هزار و 206 پرونده در خصوص بدرقه زندانیان تشکیل شده است.

وی از تشکیل 44 هزار و 493 فقره پرونده در کلانتریهای تهران طی بهمن امسال خبر داد و گفت: در ماه گذشته حدود 45 هزار فقره پرونده در خصوص ابلاغ و اوراق قضایی، اجرای احکام و دستورات قضایی، بدرقه متهمان تشکیل شده است.

سرهنگ خانچرلی اظهار داشت: به طور متوسط روزانه در کلانتریهای تهران بزرگ حدود یک هزار و 445 مورد پرونده تشکیل می شود.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: در طول 11 ماهه گذشته سال جاری 29 هزار و 46 پرونده قضایی در کلانتریها به صلح و سازش منجر شده است.

سرهنگ خانچرلی گفت: تعداد پرونده های متشکله در کلانتریهای پایتخت در سال 89، 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
 

کد مطلب 1264075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها