تشکیل روزانه بیش از هزار و 400 پرونده در کلانتریهای پایتخت

سرهنگ محسن خانچرلی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول 11 ماهه سال جاری 485 هزار و 482 فقره پرونده قضایی، 239 هزار و 103 مورد ابلاغ و اوراق قضایی، 120 هزار و 899 فقره پرونده های اجرای احکام دستورات قضایی، 189 هزار و 716 پرونده بدرقه متهمان و 38 هزار و 206 پرونده در خصوص بدرقه زندانیان تشکیل شده است.

وی از تشکیل 44 هزار و 493 فقره پرونده در کلانتریهای تهران طی بهمن امسال خبر داد و گفت: در ماه گذشته حدود 45 هزار فقره پرونده در خصوص ابلاغ و اوراق قضایی، اجرای احکام و دستورات قضایی، بدرقه متهمان تشکیل شده است.

سرهنگ خانچرلی اظهار داشت: به طور متوسط روزانه در کلانتریهای تهران بزرگ حدود یک هزار و 445 مورد پرونده تشکیل می شود.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: در طول 11 ماهه گذشته سال جاری 29 هزار و 46 پرونده قضایی در کلانتریها به صلح و سازش منجر شده است.

سرهنگ خانچرلی گفت: تعداد پرونده های متشکله در کلانتریهای پایتخت در سال 89، 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

