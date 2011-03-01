کل سیاره زمین چند می ارزد؟ / جدول قیمت سیاره ها ؛ مریخ 10 هزار پاوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرگ لافلین" فیزیک اخترشناسی از دانشگاه کالیفرنیا سانتاکروز است که با جمع زدن سن، ابعاد، حرارت، جرم و دیگر آمار اساسی سیاره زمین فرمولی را برای محاسبه قیمت سیاره ارائه کرده است که حاصل این فرمول قیمتی بسیار گزاف است: 3,000,000,000,000,000 پاوند!

بر اساس این فرمول قیمت مریخ 10 هزار پاوند است و سیاره زهره یک پنی بیشتر نمی ارزد! همچنین در میان هزار و 235 سیاره دیگری که در جهان شناسایی شده اند، برچسب قیمت بیشتر آنها قیمت چندان بزرگی را نشان نمی دهد زیرا شرایط اقلیمی بر روی این سیاره ها آنها را غیر قابل سکونت ساخته است.

سیاره ونوس با قیمت یک پنی!

لافلین این معادله جالب را که برای ارزشیابی اکتشافاتی که توسط تلسکوپ 600 میلیون پاوندی کپلر صورت می گیرند، ابداع کرده است. پس از آغاز ماموریت کپلر، لافلین تصمیم گرفت بر روی تمامی سیاره هایی که توسط این تلسکوپ کشف می شود، برچسب قیمتی بزند.

در حال حاضر سیاره شبه زمینی G581c که تا به حال شبیه ترین سیاره جهان به زمین شناخته شده است، 100 پاوند قیمت دارد در حالی که سیاره KOI326.01 قیمتی برابر 150 هزار پاوند دارد. لافلین می گوید: "همواره فکر می کردم عبارت "سیاره شبه زمینی در قلمرو قابل سکونت" عبارتی بسیار ارزشمند است و از این رو تصمیم گرفتم ارزش رقمی این سیاره ها را تعیین کنم. این شیوه ای است برای تعیین کیفیت یافته های علمی تا بدانم درباره کدامیک بیشتر هیجان زده شوم."

سیاره زمین با قیمت 3000،000،000،000،000 پاوند

هرچه سیاره قدیمی تر باشد، ارزش آن بیشتر است زیرا فرصت تکامل یافتن را داشته است، سپس جرم سیاره نیز در قیمت آن تاثیرگذار شده و به طور کلی اگر ابعاد سیاره برابر ابعاد زمین باشد می تواند گزینه ای مناسب برای پشتیبانی از شکل گیری حیات باشد.

لیست قیمت سیاره ها نام سیاره قیمت زمین 3000 تریلیون پاوند KOI326.01 150 هزار پاوند مریخ 10 هزار پاوند Gilese 581c 100 پاوند زهره 1 پنی

لافلین مقدار انرژی که ستاره ها تولید می کنند و اینکه آیا این انرژی می تواند به شکل گیری حیات بر روی سیاره ها کمک کند یا نه، نیز توجه کرده و آنها را محاسبه می کند. نتایج نهایی مطالعات وی نشان می دهد سیاره هایی که قیمت آنها 60 میلیون پاوند باشد ارزش مطالعه کردن را دارند اما سیاره های ارزانتر ارزشی ندارند.

بر اساس گزارش دیلی میل، وی همچنین می گوید این فرمول می تواند بخشی از ارزش حقیقی زمین را به ما نشان دهد با این امید که بتوانیم در محافظت از سیاره زمین حرکتی انجام دهیم.