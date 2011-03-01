جدال ته جدولی ها را مالاگا برد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مالاگا در آخرین دیدار هفته بیست و پنجم رقابت های لالیگا در دیداری پربرخورد با نتیجه 3 بر 2 از سد میهمان خود آلمریا گذشت.
انزو مارسکا (52)، خوزه روندون (78) و خوانت لوپز (90) برای مالاگا گل زدند و تک گل آلمریا توسط فگولی در دقیقه 8 به ثمر رسید. خوزه اولوآ و لونا در دقایق 76 و 88 از آلمریا اخراج شدند.
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 68 امتیاز
2- رئال مادرید 61 امتیاز
3- والنسیا 51 امتیاز
4- ویارئال 47 امتیاز
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18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز
19- مالاگا 23 امتیاز
20- آلمریا 21 امتیاز
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