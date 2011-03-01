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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۸

هفته بیست و پنجم لالیگا/

جدال ته جدولی ها را مالاگا برد

جدال ته جدولی ها را مالاگا برد

تیم فوتبال ته جدولی مالاگا با شکست آلمریا یک پله در جدول رده بندی رقابت های لالیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مالاگا در آخرین دیدار هفته بیست و پنجم رقابت های لالیگا در دیداری پربرخورد با نتیجه 3 بر 2 از سد میهمان خود آلمریا گذشت.

انزو مارسکا (52)، خوزه روندون (78) و خوانت لوپز (90) برای مالاگا گل زدند و تک گل آلمریا توسط فگولی در دقیقه 8 به ثمر رسید. خوزه اولوآ و لونا در دقایق 76 و 88 از آلمریا اخراج شدند.

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 68 امتیاز
2- رئال مادرید 61 امتیاز
3- والنسیا 51 امتیاز
4- ویارئال 47 امتیاز
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18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز
19- مالاگا 23 امتیاز
20- آلمریا 21 امتیاز
 

کد مطلب 1264080

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