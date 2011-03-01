جدال ته جدولی ها را مالاگا برد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مالاگا در آخرین دیدار هفته بیست و پنجم رقابت های لالیگا در دیداری پربرخورد با نتیجه 3 بر 2 از سد میهمان خود آلمریا گذشت.

انزو مارسکا (52)، خوزه روندون (78) و خوانت لوپز (90) برای مالاگا گل زدند و تک گل آلمریا توسط فگولی در دقیقه 8 به ثمر رسید. خوزه اولوآ و لونا در دقایق 76 و 88 از آلمریا اخراج شدند.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 68 امتیاز

2- رئال مادرید 61 امتیاز

3- والنسیا 51 امتیاز

4- ویارئال 47 امتیاز

-------------------------------

18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز

19- مالاگا 23 امتیاز

20- آلمریا 21 امتیاز

