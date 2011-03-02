هشدار محققان نسبت انقراض گونه لاک پشت بومی در کشور

امید مظفری - مدیر عامل موسسه خزنده شناسی پارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند واردات برخی از گونه های خزنده در روزهای پایانی سال به کشور، گفت: در آستانه آغاز سال جدید شاهد واردات برخی از گونه های لاک پشت ها در کشور هستیم که این امر موجب از بین رفتن گونه های بومی کشور می شود.

وی به توصیف گونه لاک پشت وارداتی پرداخت و یاداور شد: لاک پشت های وارداتی از نوع لاک پشت های برکه ای و دارای جثه کوچک هستند. این گونه با عنوان لاک پشت های "گوش قرمز" شناخته می شوند.





این محقق خزنده شناس، ادامه داد: این گونه لاک پشت نیز اندکی از لاک پشت های برکه ای ایران بزرگتر و مهاجم تر هستند که این امر سبب شده است که در هر زیستگاهی که رها شوند باعث از بین رفتن گونه های بومی آن منطقه شوند.



مظفری نسبت به خطر افتادن لاک پشت های بومی کشور هشدار داد و اظهار داشت: این لاک پشت ها پس از مدتی بزرگ می شوند و صاحبان این گونه پس از مدتی آنها را به زیستگاه های لاک پشت ها در مناطق مختلف ایران رها می کنند که با تولید مثل سبب کاهش جمعیت گونه های بومی کشور می شوند.



مدیر عامل موسسه خزنده شناسی پارس با تاکید بر اینکه این گونه لاک پشت برکه ای به صورت اسارت در استخرهای پرورش در کشورهای تایلند، چین و سنگاپور به منظور صادرات پرورش داده می شوند، یاداور شد: در حال حاضر تهدیدی از این بابت متوجه گونه های بومی کشور نیست اما با ادامه این روند در آینده شاهد انقراض گونه های بومی می شویم همان طور که در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق افتاده است.