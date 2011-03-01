صادرات مازندران از مرز 897 هزار تن گذشت

احمد کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صادرات استان با رشد صعودی از مرز 897 هزار تن فراتر رفته و به ارزش 175 میلیون و 117 هزار دلار رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: انواع کالا شامل سیمان، کلینگر، روغن نباتی و گل و گیاه و مواد معدنی از گمرکات مازندران به مقصد کشورهای روسیه، عراق، افغانستان، فرانسه، اتریش و کشورهای آسیای مرکزی صادر شده است.

کارگری افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 88 از لحاظ وزنی رشد 104 درصدی و از لحاظ ارزشی 65 درصد رشد را نشان می دهد.

وی گفت: در این مدت از طریق گمرکات مازندران در حدود 215 هزار تن انواع تخته، گازوئیل، کاست و تکیه گاه فلزی به ارش 141 میلیون و 83 هزار دلار به مقصد کشورهای افغانستان، امارات، عراق و پاکستان ترانزیت خارجی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 107 و از نظر ارزشی 105 درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات مازندران تصریح کرد: مازندرانیها در 11 ماهه سال جاری پذیرای 53 هزار و 290 مسافر بودند و 16 هزار کیلوگرم به ارزش نزدیک به 94 هزار دلار هدیه و سوغات دریافت کردند و در حدود هفت هزار و پنج کیلوگرم به ارزش 91 هزار دلار هدیه و سوغات اهدا کردند.

به گفته وی، در این مدت بالغ بر دو میلیون تن انواع کالاهای وارداتی نظیر آهن، تخته، کاغذ، گندم و جو به ارزش یک میلیارد و 41 میلیون و 706 هزار دلار از کشورهای روسیه، چین و پاکستان وارد گمرکات مازندران شد.

وی افزود: درآمد گمرکات مازندران از مرز 889 میلیارد و 611 میلیون ریال گذشت.