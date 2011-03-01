کلوتهای کویر لوت؛ پایتخت وهم و خیال

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شاید کمتر کسی در ذهن خود تصور کند که کویر خشک و گسترده لوت در استان کرمان مجموعه از شگفتیهایی را در خود جای داده است که می تواند ذهن و فکر گردشگران را سالها به خود مشغول کند، مجموعه از عجایب خلقت که هر گردشگری را آرزومند کویری می کند که هیچ موجود زنده ای تاب تحمل زندگی در گرما و تنهایی آن را ندارد.

هر چند که کویر و تنهایی و سکوت سحر آمیزش هر فردی را به دل خود برای کشف ناشناخته ها جذب می کند اما کویر کرمان در حاشیه شمالی شهرستان باستانی شهداد مجموعه ای از بی نظیر ترین و وهم آمیز ترین سازه ها در مقابل دید بازدید کنندگان قرار می دهد، کلوتهای شهداد، سازه های عظیم شنی در دل کویر که تاکنون دلیل علمی مشخصی برای پدید آمدنشان از سوی دانشمندان و محققان ارائه نشده است.

مجموعه ای از کلوتهای شهداد

کلوت سازه ای عظیم به ارتفاعات دهها متر است که به طول 45 کیلومتر در حاشیه کویر لوت سر از شنهای روان برآورده اند و گویی همچون قلعه ای از کویر محافظت می کنند و نام نگهبانان کویر را به خود نسبت داده اند.

مستشرقین که برای اولین بار از این سرزمین سراسر عجایب و وهم انگیز بازدید کردند وقتی خود را در محاصره کلوتهای سر به فلک کشیده کویر یافتند این سازه ها را شهر جن و پری نامیدند.

"پرسی سایکس" در این زمینه گفته است کلوتهای شهداد بیننده را به ناگاه در دل قصه های جن و پری می برد و گویی این ساختمانها ساخته دست بشر نیستند و دستی ورای نوع بشر در ساخت آنها دخیل بوده است.

کلوتها کویر لوت را در برگرفته اند

هر چند بیننده در نگاه اول با دیدن کویر دچار ترس از تنهایی در میان کویری خشک و بی آب می شود اما شگفتیهای این طبیعت وحشی که بدلیل شرایط خاص آب و هوایی اجازه رشد باکتریها را نیز درخود نمی دهد گردشگران را به خود می خواند و هر روزه تعداد زیادی گردشگر را پذیرا می شود.

تلاقی ابرها و کویر در طول روز و هم نشینی ستاره ها و سکوت کویر در دل شب موجب شده است یکی از جذاب ترین قطبهای گردشگری ایران که بدون شک در دنیا بی نظیر است در دل کویر کرمان نمایان شود.



برخی می گویند این سازه ها در طول سالها و با فرسایش زمین به دلیل باد و باران بوجود آمده اند و سازنده اصلی این سازه ها رودخانه شور در حاشیه این کلوتها است.

بزرگی سازه شنی در مقابل یک انسان

رودخانه شور که علیرغم خشکسالیهای سیزده ساله استان کرمان همچنان در بستر کویر خشک کرمان می خرامد و هر روز بستری جدید و شکلی جدید در پهنه شنها به خود می گیرد رطوبت لازم را برای جمع شدن شنها مهیا کرده و به تدریج به دلیل جمع شدن شنها و بارشهای باران این سازه ها به شکل عجیب کنونی خود در آمده اند.

کلوت مرز حیات و مرگ

نکته قابل تامل این است که کلوتهای کرمان مرز حیات و نیستی در کویر هستند بگونه ای که بدلیل شدت دمای هوا در حاشیه این کلوتها به سمت کویر لوت آثار حیات کاملا محو می شود و حتی باکتریها توان ادامه فعالیت در این مناطق را ندارند.



شاهد این امر کشف جسد گوساله ای در حاشیه کویر لوت است که پس از گذشت سالها بدلیل حرارت بالای منطقه خشک شده اما هیچ گونه پوسیدگی در بدن این حیوان دیده نشده است.



یکی از شگفت انگیز ترین مناطق کویر لوت که در حاشیه شرقی رودخانه شور و شمال کلوتها قرار گرفته است بدون شک بی نظیر ترین و فراموش شده ترین منطقه گردشگری جهان در نوع خود است که کمتر کسی توان حضور در این منطقه را دارد.

گرمترین نقطه جهان در کرمان / تپه ای جهنمی با حرارتی بالغ بر 63 درجه سانتیگراد

هر چند فصل گردشگری در کویر در ایام پائیز و زمستان و اوایل بهار است اما باید گفت نام گرمترین نقطه زمین خود موجب احتیاط هر گردشگری می شود.



تپه ای از سنگهای آذرین بجای مانده از فعالیت آتش فشانی در دل کویر کرمان بدون شک گرمترین نقطه زمین نام گذاری شده است.

نمایی از یک سازه طبیعی شنی



در این منطقه جهنمی دمایی معادل 63 درجه سانتیگراد را در فصل تابستان رسما ثبت شده است و این درحالی است که پیش از این گرمترین نقطه جهان در بیابانهای لیبی با حرارات 57 درجه سانتیگراد ثبت شده بود به گفته مردمان محلی شهداد این دما در گندم بریان در اوج گرمای تابستان و در تیر ماه تا 70 درصد نیز افزایش می یابد بگونه ای که با قرار دادن یک ظرف بر روی زمین به راحتی می تواند شاید گرم شدن آب درون ظرف در زمانی کوتاه بود.



این منطقه در وسعتی در ابعاد 10 در 45 کیلومتر و ارتفاع 400 متر نمایان شده است و بدون شک جهنمی ترین نقطه زمین است و هیچ جانداری تاب تحمل در این تپه جهنمی را ندارد.

این درحالی است که تنها به فاصله 45 دقیقه در جهت غرب به یکی از سردترین مناطق استان کرمان یعنی منطقه سیرچ می رسیم که رودخانه پر آب و سر سبزی آن مردم کرمان را به خود جذب می کند.

حضور گردشگران در دل کویر لوت



گندم بریان مجموعه ای از الوان در دل کویر است بگونه ای که سنگهای آذرین این مجموعه کویر را زینت کرده اند و طیف های مختلف رنگی را در دل کویر کرمان در مقابل دیدگان کویر گردان قرار داده است.

عمیقترین چاله فلات ایران در کویر لوت



شگفتی غیر منتظره دیگر این منطقه وجود عمیقترین چاله کویر مرکزی کرمان در منطقه است و هر بیننده ای در صحنه ای که در گودترین گودال کویر می بیند متحیر خواهد شد زیرا در گودرین منطقه کویر به راحتی می تواند یکی از مرتفع ترین قلل فلات ایران را که به کوههای لاله زار شهرت دارند و مرتفع ترین منطقه کرمان را ببیند.

یکی دیگر از شگفتهای کویر کرمان وجود رودخانه دائمی شور در دل کویر سوزان کرمان و در کنار گرمترین نقطه زمین است.

رودخانه ای اسرار آمیز در دل کویر



رودخانه ای که بدلیل شور بودن بیش از اندازه خود یکی از شاخصهای مهم قطع حیات در این نقطه زندگی و مرگ است.



رودخانه شور که از سرشاخه های بیرجند آغاز می شود و درنهایت در کویر کرمان به شور زار تبدیل می شود خود از دیدنی ترین عجایب کویر کرمان است.



این رودخانه که بدلیل شوری بین از حد توان زیستن هر موجودی را در اطرافش گرفته است در انتهی حرکتش به حدی غلیظ می شود که آب رودخانه به دلیل غلظت و رنگ سفیدش بیشتر به ماست می ماند.

کمپ کویری کرمان



درنهایت این رودخانه در منطقه ای مملو از نمک می میرد و داستان این رودخانه نیز که علیرغم خشکسالیهای متوالی در منطقه سالهاست در دل این کویر می خرامد نیز به پایان برسد.

کویر کرمان گردشگران را جادو می کند



نکته قابل تامل در خصوص کویر کرمان تغییر شکل همیشگی عجایب کویر کرمان بدلیل فرسایش شدید باد و باران است و اینکه هر بار که یک گردشگر از این عجایب دیدن می کند منطره ای جدید در مقابل دیدگانش می بیند.



گردشگری کویر کرمان هر چند سفری یک روزه محسوب می شود اما طی سالهای اخیر با احداث کمپی کپری در حاشیه جاده شهداد – نهبندان و استقرار امکانات مناسب در این محور زمینه گردشگری را در این منطقه که از امنیت بسیار مطلوبی نیز برخوردار است بوجود آورده است.

اما نکته قابل تامل در خصوص کویر و کلوتهای کرمان لزوم توجه به نکات ایمنی و همراه داشتن راهنما برای رفتن به کویر سوزان است با وجود اینکه میراث فرهنگی کرمان تورهای گردشگری را در این منطقه ایجاد کرده و کلوتهای حاشیه جاده نهبندان به راحتی در دسترس بازدید کنندگان است اما باید به این نکته توجه داشت رفتن در دل کویر بدون راهنما سرانجامی جز مرگ نخواهد داشت.