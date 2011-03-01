کودتای نظامی علیه امیر قطر/ 30 افسر ارشد بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه النهار الجدید الجزایر به نقل از منابع موثق خود نوشت: تظاهرات و قیامهای منطقه ای به قطر رسید. بر این اساس، "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر در پایان هفته گذشته توانسته است کودتایی که حکومت وی را هدف قرار داده است، خنثی کند.

منابع آگاه از بازداشت 30 افسر ارشد ارتش قطر پس از شکست این کودتا علیه امیر قطر خبر می دهند. همچنین برخی دیگر از مقامات نظامی قطر تحت اقامت اجباری قرار گرفته اند.

خبر شکست کودتای نظامی علیه امیر قطر در حالی به گوش می رسد که اخیرا برخی از خاندان و نزدیکان شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی اعلام کرده بودند که مشروعیت حکومت وی را قبول ندارند و خواستار به قدرت رسیدن "عبدالعزیز بن خلیفه بن حمد آل ثانی" برادر امیر قطر هستند.

خاطرنشان می شود برادر امیر قطر در سالهای اخیر به فرانسه پناهنده شده است.