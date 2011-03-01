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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۹

روز گذشته؛

شش نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند

شش نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند

در نتیجه پنج حمله مختلف در افغانستان دستکم شش نظامی ناتو کشته شدند و روز دوشنبه به عنوان یکی از مرگبارترین روزها برای نیروهای خارجی در هفته های اخیر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در ماه فوریه 34 نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند، این درحالیست که در ماه ژانویه 32 نفر کشته شده بودند که آمارها حکایت از افزایش تلفات و خشونت ها در این کشور دارد.

ناتو در بیانیه ای اعلام کرد که یکی از نظامیان ایتالیایی بوده و در نتیجه انفجار یک بمب در ولایت هرات کشته شد اما خبری درباره هویت دیگر نظامیان منتشر نشده است.

همچنین سه سرباز ناتو در نتیجه انفجار بمب های کنار جاده ای و یک نظامی در نتیجه حمله طالبان در شرق افغانستان و نظامی دیگر در جنوب افغانستان کشته شده اند.

هر روز در حالی شاهد افزایش تلفات ناتو در افغانستان هستیم که ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در این کشور هشدار داده است: طالبان در آینده نزدیک بار دیگر کنترل میدان های نبرد را در افغانستان به دست می آوردند و انتظار می رود که خشونتها در سال جاری در این کشور افزایش یابد.

کد مطلب 1264087

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