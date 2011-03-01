سهمیه مقاوم سازی بناهای روستایی آذربایجان شرقی دوبرابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، قربان محمدی عصر دوشنبه در همایش مشترک دهیاران وشوراهای اسلامی این شهرستان افزود: سالانه بهسازی 12 هزار واحدمسکن روستایی سهمیه این استان بوده که این تعداددرحال حاضر به 24 هزارواحد افزایش یافته است.

محمدی با بیان اینکه درپنج سال گذشته عملیات مقاوم سازی 53 هزارواحدهای روستایی در آذربایجان شرقی به پایان رسیده اظهار داشت: تا پایان نیمه نخست سال آتی این تعدادبه 60 هزار واحدافزایش خواهدیافت.

وی بااشاره به سهمیه شهرستان سراب در راستای مقاوم سازی مسکن روستایی گفت : در سال آینده 1500 واحد مسکن روستایی درشهرستان سراب بهسازی خواهد شد.

مهندس محمدی همکاری دهیاران را در جذب تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی موثر دانست وافزود روستاییان می توانند با مراجعه به دهیاران نسبت به تشکیل پرونده اقدام و ضمن بهره مندی ازخدمات فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تسهیلات اعطایی دولت نیز به میزان 100 میلیون ریال استفاده کنند.

درادامه همایش، فرماندار سراب نیز با اشاره به اعتبارات بهسازی مسکن روستایی گفت: ازسال 84 تاکنون چهار هزار و 497 واحد با اعتباری بیش از 315 میلیارد ریال در شهرستان سراب مقاوم سازی شده است.

محمدرضا بیرامی بااشاره به بافت فرسوده و قدیمی منازل مسکونی در روستاها تعدادواحدهای بهسازی شده را ناکافی دانست و خواستار افزایش همکاری روستاییان در این زمینه شد.