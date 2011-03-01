توجه نکردن به جلو دلیل 35 درصد تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته افزود: تخطی از سرعت مطمئنه با 18 درصد، توجه نکردن به جلو با 35 درصد و تجاوز به چپ با 22 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات هستند.

وی ادامه داد: 33 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 15 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: ساعت 11 صبح روز گذشته در محور فرعی ایرانشهر - نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان یک دستگاه پراید به علت توجه نکردن به جلو واژگون شده که در این حادثه هفت نفر مجروح شدند.