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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توجه نکردن به جلو دلیل 35 درصد تصادفات روز گذشته

توجه نکردن به جلو دلیل 35 درصد تصادفات روز گذشته

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور گفت: توجه نکردن به جلو با 35 درصد صدرنشین علل وقوع تصادفات روز گذشته است.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته افزود: تخطی از سرعت مطمئنه با 18 درصد، توجه نکردن به جلو با 35 درصد و تجاوز به چپ با 22 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات هستند.

وی ادامه داد: 33 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 15 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: ساعت 11 صبح روز گذشته در محور فرعی ایرانشهر - نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان یک دستگاه پراید به علت توجه نکردن به جلو واژگون شده که در این حادثه هفت نفر مجروح شدند.

کد مطلب 1264092

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