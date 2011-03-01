به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه دو جلدی "درام نویسان جهان" حاصل 20 سال پژوهش منصور خلج است که توانسته از منظر تاریخی به جمع‌آوری نمایشنامه‌نویسان جهان از عهد باستان تا زمان حاضر بپردازد.

در این مجموعه بیش از 100 نمایشنامه نویس معرفی شده اند که در جلد اول این مجموعه 50 نمایش نامه نویس و در جلد دوم 61 نمایشنامه نویس معرفی شده اند.

منصور خلج درباره این اثر گفت: برای گردآوری این اثر حدود 20 سال وقت صرف کردم. خیلی از آثار را باید مطالعه می‌کردم و با گذشت زمان آثار جدیدی نیز ترجمه و چاپ می‌شد که آنها را نیز باید می‌خواندم.

خلج اشتیاق شروع جمع آوری کتاب را مربوط به دوره جوانی و دانشجویی خود دانست و اظهار داشت: در آن زمان دوست داشتم از درام نویسان جهان چیز بیشتری بدانم اما کتاب و دایره المعارفی وجود نداشت و همین امر باعث شد بعدها که در یک کتابخانه شروع به کارکردم ، روی این شخصیتها مطالعه و تحقیق کردم و به مرور اینها را به صورت کتاب در آوردم.

وی ادامه داد: بخشی را ترجمه و به کتابهای دیگر نیزرجوع کردم و با خواندن هر کتاب با توجه به کمبود منابع وقت فرساینده‌ای را صرف کردم تا این مجموعه از آشیل تا عصر معاصر جمع آوری شود.

خلج در پاسخ به این پرسش که آیا می توان این مجموعه را کامل ترین دایره المعارف موجود در زمینه درام نویسان دانست، بیان کرد: من تا به حال مشابه این مجموعه را ندیده ام. دایرة المعارف‌هایی هستند که به شکل دیگری به مساله پرداخته اند و دقیقا بر روی نمایشنامه نویسان تاکید نداشته اند. من بالاخص به آدم هایی که در حوزه نمایشنامه نویسی جریان ساز بوده اند و نقش موثر داشته و آثارشان جزو آثار جاودانه ادبیات جهان محسوب می شوند، توجه داشته ام.

وی با تاکید بر اینکه در کتابخانه های دنیا آثار نمایشنامه نویسان جهان جزو گنجینه ادبیات محسوب می شود، عنوان کرد: امیدوارم هر چه سریعتر بتوانم جلد سوم کتاب را نیز به پایان برسانم. البته باید خستگی این دو جلد از وجودم خارج شود چراکه کتاب ها مرجع بودند، نیاز به پانویس و تصاویر زیادی داشتند که تصاویر را نیز باید خود انتخاب می کردم که انتخاب هر عکسی نیز ممکن نبود. کار به همین دلیل بسیار سنگین بود و باید مدتی از آن بگذرد تا جلد سوم را آغاز کنم.

رضا کیانیان بازیگر سینما و تئاتر درباره انتشاراین کتاب گفت: به عنوان یک بازیگر از نویسنده کتاب تشکر می‌کنم چون وقتی بخواهم دنبال یک نمایشنامه یا نمایشنامه نویس بگردم دچار سردرگمی نمی‌شوم.

امین تارخ بازیگر سینما و تلویزیون نیز در مورد کتاب "درام نویسان جهان" گفت: این کتاب حاصل چندین سال تلاش، تحمل و تعهد اوست. خلج با کتاب و کتابخانه رابطه‌ای عاشقانه دارد و عاشقانه تر، ارتباط او با هنر نمایش است.

همچنین محمد یعقوبی کارگردان تئاتر گفت: تا جایی‌که من اطلاع دارم مرجع دقیقی جز کتاب‌های آقای خلج در زمینه درام‌نویسان جهان نداریم. نویسنده کتاب هوشمندانه به سراغ موضوعی رفته که خلاء آن احساس می‌شد.

مجموعه دو جلدی "درام نویسان جهان" تولید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری است که در قطع رقعی منتشر شده است.