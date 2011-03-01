کاله و ابومسلم برای دومی لیگ برتر به مصاف هم می روند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دیدار این دو تیم پرطرفدار لیگ برتری والیبال کشور از ساعت 15 و 30 دقیقه عصر روز چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.

تیم کاله مازندران در دیدار رفت در مشهد به تیم ابومسلم باخته و جدال سختی را برای جبران و انتقام از این تیم در خانه دارد.

کاله اکنون در مکان دوم و ابومسلم درمکان سوم جدول رده بندی این رقابتها قرار دارد و برنده این دیدار حساس می تواند، جایگاه دومی خود را در گروه دوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور برای صعود به مرحله حذفی این مسابقات قطعی کند.

تیم کاله مازندران در این فصل در دیدارهای خانگی خود در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل با حمایت بیش از سه هزار تماشاچی پرشوراین شهربرخوردار بوده و به طور یقین استقبال آنان از این بازی حساس و تشویق بی امان آنان سهم مهمی در امتیازگیری تیم کاله خواهد داشت.

کاله مازندران امیدوار است با حمایت پر شور هوادارنش در آمل به نوعی انتقام شکست دور رفت از ابومسلم را بگیرد و برای تثبیت جایگاه دوم، ابومسلم را از رقابت بر سر کسب مقام دومی کنار بزند.

تیم کاله پس ازنیم فصل دوم با پیروزی های متوالی خانگی وخارج ازخانه از روحیه مناسبی برخوردار است، با پیروزی هفته گذشته خود برابرتیم آلومینیوم المهدی بندرعباس از روحیه در شرایط برتری برای کسب امتیاز کامل این دیدار خانگی برابر نماینده مشهد است.

محمدحسین شفقی را به همراه احمد پورکاشیان این دیدار حساس را قضاوت می کنند.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشورحضور دارد.