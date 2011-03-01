عملکرد سازمان های حقوق بشری در وقایع اخیر منطقه فضاحت بار است

مسعود شجره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سکوت سازمانهای حقوق بشری و بین المللی در قبال کشتار مردم لیبی و بحرین گفت:بسیار باعث تاسف است سازمان هایی که همواره مسئله نقض حقوق بشر را مطرح می کردند هم اکنون در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده اند و حتی در برخی مواقع از حاکمان دیکتاتور این کشورها حمایت هم کرده اند که این عملکرد بسیار فضاحت بار است.

وی افزود: جنایات در این کشورها از گذشته وجود داشته است و بسیاری از سران کشورها و سازمان های حقوق بشری و انجمنهای تحقیقاتی از این جنایات باخبر بودند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس ادامه داد: ما در حال انجام تحقیقاتی هستیم که در این زمینه به نتایج خوبی رسیدیم و دریافتیم عمر سلیمان معاون سابق مبارک شخصا برخی افراد را شکنجه داده است و همچنین برخی افراد را برای شکنجه از گوانتانامو به مصر انتقال می دادند که آنها را نیز شناسایی کردیم و قصد داریم آنها را به دادگاه بکشانیم.



شجره با بیان اینکه باید سازمان های بین المللی مانند کنفرانس اسلامی و سازمان ملل را به دلیل سکوت در قبال اتفاقات اخیر زیر سوال ببریم افزود:کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس از روز اول اتفاقات منطقه از زندانیان سیاسی دربند رژیم مبارک حمایت کرد چرا که هم اکنون بسیاری از مخالفان حسنی مبارک هم اکنون بدون هیچ امکاناتی در زندان اسیر هستند که بسیار باعث ناراحتی و تاسف است.

وی در زمینه تصریح کرد: با وجود فرار حسنی مبارک همچنان بی عدالتی نسبت به مسلمانان در این کشور وجود دارد و اشخاصی که در راه آزادی ملت خود زحمت کشیدند هنوز هم تحت فشار هستند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس در خصوص اقدامات این سازمان در تحولات اخیر منطقه گفت: همراهی با مردم و آگاهی بخشی در خصوص دروغ های غربیها در خصوص اتفاقات اخیر و پیگرد قانونی جنایتکاران در مصر و دیگر کشورهای عربی چرا که ما باید آنها را به دادگاه بکشانیم و حقوق پایمال شده مردم را به آنها برگردانیم .

وی در پایان خاطرنشان کرد:مردم کشورهای عربی که در سالیان گذشته تحت سلطه حکومتهای مستبد و دیکتاتور بودند اکنون خواهان آزادی و دموکراسی در کشورهای خود هستند.