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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

فلاحی مقدم:

پر و بال شورای شهر اهواز شکسته شده است

پر و بال شورای شهر اهواز شکسته شده است

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اهواز گفت: اقدامات اخیر صورت گرفته برای شورای شهر کار را به جایی رسانده که امروز این شورا دیگر پر و بالی برای انجام فعالیتهای خود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حجت الاسلام سید رضا فلاحی مقدم در جلسه غیررسمی شورای شهر اهواز که شامگاه دوشنبه به علت عدم حضور سیما احتشام زاده و اسکندر زنگنه رسمیت نیافت، اظهار داشت: از دو ماه قبل بعد از سلب عضویت و کنار رفتن پنج عضو، فعالیت شورای شهر اهواز دوباره آغاز شد ولی ما تبدیل به شش نفر شدیم.

وی افزود: از میان اعضای علی البدل نیز یک نفر بنابه دلایلی دعوت به کار نشد تا تنها سه نفر موفق به حضور در شورای شهر شوند به همین دلیل شورای شهر با تنها هفت نفر کار خود را شروع کردیم. بعد از مدتی زمزمه های دستگیری یکی دیگر از اعضا که به صورت علی البدل وارد شورا شده بود، شنیده شد و خیلی زود هم رنگ واقعیت به خود گرفت.

فلاحی مقدم ادامه داد: با این وضعیت در شورای شهر وضعیت به گونه ای شد که با غیبت یک نفر جلسات علنی شورای شهر اهواز از رسمیت می افتد و یک نفر می توانست هر کاری با نهادی مردمی مثل شورای شهر اهواز انجام دهد. البته قضاوت در مورد سلب عضویت شده ها و دستگیرشدگان را به مردم و خدا واگذار می کنم ولی با این اقدامات عملا پر و بال شورای شهر برای انجام کارهای عمرانی شکسته شد.

رئیس شورای شهر اهواز در خصوص انتخاب شهردار برای اهواز عنوان کرد: حدود هشت گزینه برای شهرداری توسط شورای شهر ارزیابی شدند و همه آنها با حضور در جلسات شورای شهر، برنامه های خود را ارائه کردند ولی این منطقی نیست که یک نفر از فرصت پیش آمده در شواری شهر سوءاستفاده کند و بخواهد تنها گزینه خود را به اعضا تحمیل کند این در حالیست که وی به صورت رسمی هیچ گزینه ای را به شورای شهر معرفی نکرده و حتی در جلسات بررسی سوابق گزینه ها شرکت نکرده است.

فلاحی مقدم با اشاره به اینکه ما در شورای شهر تن به ذلت نمی دهیم، تصریح کرد: با تمام این وجود و با تهدیدهایی که برای انحلال شورای شهر می شود ما از انحلال ترسی نداریم و به هیچکس باج نمی دهیم.

وی عنوان کرد: برخی ها به ما می گویند و حتی مستقمیا در جلسات به ما گفته اند که اگر می خواهید شورای شهر از این وضعیت خارج شود باید شهردار سابق را به سمت خود برگردانید. حتی در این خصوص پیامکهای فراوانی ارسال شده که اگر لازم باشد همه آنها را در اختیار مردم و رسانه ها قرار می دهم.

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به این مورد که با وجود اینکه در بدترین اختلافات درونی شورای شهر باز هم فعالیتهای عمرانی شهرداری روی زمین نماند، گفت: متاسفانه خیلیها، شورای شهر فعلی را مظلوم گیر آورده اند و در اهواز کار به جایی رسیده که هر کس از راه می رسد ضربه ای به شورای شهر وارد می کند.
کد مطلب 1264100

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