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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۸

تمبر "پنگول" 20 اسفندماه رونمایی می‌شود

تمبر "پنگول" 20 اسفندماه رونمایی می‌شود

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران اعلام کرد تمبر شخصیت عروسکی "پنگول" در برنامه "رنگین‌کمان" 20 اسفندماه رونمایی می‌شود.

علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره ساخت فیلم سینمایی "پنگول" به خبرنگار مهر گفت: تمبر پنگول به صورت مجموعه چهار تایی 20 اسفندماه رونمایی می‌شود. این اولین بار است که تمبر یک شخصیت عروسکی چاپ می‌شود که می‌توان به عنوان یک تجربه جدید اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: پنگول نوروز پنج سال پیش متولد شد و قصد داریم با رونمایی تمبر این شخصیت عروسکی را ماندگار کنیم. تمبر می‌تواند کاراکتر محبوب بچه‌ها را ماندگار کند. سعی می‌کنیم برای ماندگاری کاراکترهای محبوب در رسانه‌های تصویری، شنیداری و مکتوب کاری انجام دهیم. 
 

کد مطلب 1264103

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