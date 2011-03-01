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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۶

هفته بیست و هشتم لیگ برتر/

استوک در خانه مقابل وست بروم متوقف شد

استوک در خانه مقابل وست بروم متوقف شد

تیم فوتبال استوک سیتی در دیداری خانگی مقابل وست برومویچ آلبیون متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استوک سیتی در آخرین دیدار باقیمانده از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه خانگی مقابل وست بروم متوقف شد. برای استوک "روری دلاپ" در دقیقه 53 گل زد و "کارلوس ولا" در دقیقه 87 گل تساوی را به ثمر رساند.

 جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (27 بازی)
2- آرسنال 56 امتیاز (27 بازی)
3- منچسترسیتی 50 امتیاز (28 بازی)
4- تاتنهام 47 امتیاز (27 بازی)
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10 استوک سیتی 34 امتیاز (28 بازی)
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17- وست بروم 29 امتیاز (28 بازی)
18- وستهام 28 امتیاز (28 بازی)
19- وست برومویچ 28 امتیاز (27 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (28 بازی)

کد مطلب 1264104

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