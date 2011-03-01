استوک در خانه مقابل وست بروم متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استوک سیتی در آخرین دیدار باقیمانده از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه خانگی مقابل وست بروم متوقف شد. برای استوک "روری دلاپ" در دقیقه 53 گل زد و "کارلوس ولا" در دقیقه 87 گل تساوی را به ثمر رساند.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 60 امتیاز (27 بازی)

2- آرسنال 56 امتیاز (27 بازی)

3- منچسترسیتی 50 امتیاز (28 بازی)

4- تاتنهام 47 امتیاز (27 بازی)

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10 استوک سیتی 34 امتیاز (28 بازی)

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17- وست بروم 29 امتیاز (28 بازی)

18- وستهام 28 امتیاز (28 بازی)

19- وست برومویچ 28 امتیاز (27 بازی)

20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (28 بازی)