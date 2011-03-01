آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو 20 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون در شهرهای اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، رشت و مشهد برگزار شده و داوطلبان می توانند کارت‌ این دوره از آزمون را از روز سه شنبه 17 اسفند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org دریافت کنند.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون می توانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارایه کند.

سازمان سنجش آموزش کشور باجه‌های رفع نقص کارت آزمون را اعلام کرده است. داوطلبان در اصفهان باید به ساختمان اداره کل آموزش دانشگاه اصفهان، در بابل به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در تبریز به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه تبریز، در تهران به دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران، در شیراز به ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شیراز، در کرمان به دانشگاه شهید باهنر کرمان، در رشت به دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان و در مشهد به سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کنند.