سید محمد ابطحی مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری مرکز ری استان تهران در گفتگو با مهر گفت: چهارمین نشست ماهیانه هم‌اندیشی بانوان فعال دفاع مقدس، هر ماه در محل حوزه هنری استان تهران برگزار می‌شود که جلسه این ماه دوشنبه آینده 19 اسفند برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جلسه با حضور بانوان راوی فعال عرصه روایت‌گری دفاع مقدس برگزار می‌شود و طبق روال این جلسات ابتدای جلسه کارگاه روایت برگزار می‌شود. کارگاه این ماه با حضور سرهنگ مجتبی جعفری رئیس ستاد امور ایثارگران نیروی زمینی ارتش برگزار خواهد شد.

ابطحی ادامه داد: در این کارگاه‌ها موضوع روایت در محتوا، بیان و روانشناسی مخاطب تحلیل و بررسی می‌شود. بعد از برگزاری کارگاه تخصصی هم جلسه نقد و بررسی یک کتاب را از بانوانی که عضو مجمع راویان هستند در برنامه داریم که در جلسه پیش رو کتاب "اینک شوکران1" درباره شهید منوچهر مدق به روایت فرشته ملکی با حضور راوی برگزار می‌شود. مریم برادران نویسنده کتاب نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.

جلسه این ماه هم‌اندیشی بانوان فعال راوی دفاع مقدس روز دوشنبه 19 اسفند ساعت 15 در محل حوزه هنری استان تهران برگزار خواهد شد.