ماشین سازی به نیمه بالای جدول لیگ یک چشم دوخته است

زوران اسمیلسکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به دیدار جمعه آینده تیمش برابر شهرداری بندرعباس اظهار داشت: تیم ما پس از برد شیرینی که در خانه پیام مشهد بدست آورد ، روحیه خوبی گرفته و برابر شهرداری بندرعباس نیز هدفی جز پیروزی ندارد.

وی ادامه داد: طبیعی است که ما می توانیم در بازی این هفته خود هم پیروز شویم چرا که ما دیدار های سختی همچون بازی با کاوه و پیام را در خانه حریفان برده ایم و بر این اساس میتوانیم در بندرعباس هم صاحب سه امتیاز شویم. فلسفه فکری من این است که قبل از هر بازی به بازیکنانم می گویم که فقط برای پیروزی فکر کنید و سعی کنید سه امتیاز کامل بگیرید.

سرمربی ماشین سازان با بیان اینکه تیمش در آمادگی خوبی به سر می برد ، خاطر نشان ساخت: ما تمرینات خوبی برگزار می کنیم و همین که بازیکنان ما در بازی ها کمتر مصدوم می شوند، نشان دهنده آمادگی بدنی بالای آنهاست.

وی یادآور شد: همچنین چند بازی است که تیم ما در نیمه دوم مسلط عمل می کند و بازیکنان تا آخر مسابقه با توان خوبی تلاش می کنند.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در خصوص کسب سه امتیاز حساس دیدار با پیام مشهد نیز گفت: بازیکنان ماشین سازی بعضی وقتها کارهای عجیبی می کنند. آنها در بازی با پیام درنیمه اول گفته های من را عملی نکردند اما بین دو نیمه وقتی در رختکن به آنها تذکرات لازم را دادم، بازی تیم در نیمه دوم متفاوت شد و خوشبختانه خیلی زود به گل مساوی رسیدیم و پس از آن با زدن گل دوم و حفظ نتیجه تا پایان بازی، پیروزی شیرینی کسب کردیم.

اسمیلسکی با اشاره به بازیکنان غایب ماشین سازی در دیدار برابر شهرداری بندرعباس، اظهار داشت: ما برای بازی با شهرداری بندرعباس، هادی زرین ساعد دروازه بان فیکس خود را در اختیار نداریم اما من از این بابت نگران نیستم چرا که ما یک دروازه بان آماده و خوب دیگری هم داریم که می تواند بخوبی از دروازه تیم ما محافظت کند.

وی افزود: علیرضا ناصح یک دروازه بان باتجربه است و طی روزهای گذشته تمرینات خوبی انجام داده و من مطمئنم که او می تواند همچون هادی زرین ساعد ، نمایش فوق العاده ای از خود ارائه دهد.

دیدار تیم های شهرداری بندرعباس و ماشین سازی تبریز از چارچوب بازی های هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور ، ساعت 14.15 روز جمعه 13 اسفند در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با 23 امتیاز از 18 بازی در رده هشتم و شهرداری بندر عباس نیز با همین میزان امتیاز در رده نهم گروه یک جدول چهارده تیمی لیگ یک فوتبال قرار دارند.