ملی پوشان کاله مازندران به آمادگی کامل رسیدند

بهروز عطایی در آستانه بازی حساس کاله و ابومسلم در آمل، با مثبت خواندن آمادگی بازیکنان تیمش به مهر گفت: به طور حتم و با تلاش بازیکنان کاله مازندران موقعیت خود در مکان دوم جدول که در هفته گذشته به دست آمد به راحتی از دست نخواهیم داد.

وی ادامه داد: تیم کاله اکنون در شرایط آمادگی خوبی به سرمی برد و تعطیلات نیم فصل باعث شده تا دوران بازسازی وریکاوری تیم به خوبی انجام شود.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران تصریح کرد: در این فصل به خصوص در بازیهای خانگی و حتی خارج از خانه فقط به پیروزی برابر همه تیم ها فکر می کنیم و تمام توجه خودمان را در روی زمین متمرکز می کنیم.

وی با اشاره به اینکه از تیم ابومسلم شناخت خوبی داریم ادامه داد: سعی کردیم با شناسایی نقاط ضعف تیم ابومسلم و استفاده از آن، در خانه پیروزی لازم را کسب کنیم.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران اضافه کرد: تیم ابومسلم از تیم های خوب لیگ برتری این فصل و قابل احترام است و به طور حتم این تیم برای مادن در کورس بالای جدول با تمام توان خود در مقابل ما ظاهر خواهد شد.

تیم کاله مازندران در حساس ترین دیدارهفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر چهارشنبه در آمل میزبان تیم ابومسلم مشهد است.

دیدار این دو تیم پر طرفدار والیبال کشور از ساعت 15 و 30 دقیقه عصر چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.

تیم کاله آمل به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور حضور دارد.