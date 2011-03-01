دولت موظف به استخدام 10 هزار ناظر بخش کشاورزی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی طرح استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی را در دستور کار داشتند که پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 169 رای موافق، 19 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در بررسی جزئیات این طرح با 144 رای مثبت به ماده واحده طرح مذکور رای مثبت دادند.

بر اساس این گزارش طبق مصوبه مجلس دولت موظف شد از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر ظرف 3 سال با رعایت حکم بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد 10 هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که از سال زراعی 1382 به بعد حداقل 2 سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا در تعاونی های تولید به عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت کرده و در مدیریت جهاد کشاورزی استانها، شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یاد شده باشند با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پست های عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستانها و یا مراکز خدماتی کشاورزی استخدام کند.

بر اساس تبصره این طرح اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی و بالاتر و یا سابقه کاری طولانی تر از اولویت در استخدام برخوردارند.