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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

اوباما و مون درباره تحولات لیبی و ساحل عاج گفتگو کردند

اوباما و مون درباره تحولات لیبی و ساحل عاج گفتگو کردند

نماینده آمریکا در سازمان ملل از گفتگوهای رئیس جمهوری این کشور با دبیرکل سازمان ملل درباره تحولات لیبی و ساحل عاج در کاخ سفید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینوا، "سوزان رایس" در یک نشست توجیهی در کاخ سفید گفت: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل درباره تحولات لیبی و ساحل عاج گفتگو کردند.

وی افزود: سازمان ملل نقش مثبت و مهمی را در تحولات لیبی ایفا کرده است. اوباما و بان کی مون در این دیدار همچنین نگرانی خود را درباره افزایش خشونت ها در ساحل عاج و لیبی ابراز داشتند.

نگرانی دبیرکل سازمان ملل درباره افزایش خشونت ها در ساحل عاج در حالی مطرح می شود که وی پیشتر هشدار داده بود: همزمان با بالاگرفتن اختلافات میان حامیان رئیس جمهوری خودخوانده و منتخب ساحل عاج، این کشور در آستانه وقوع یک جنگ داخلی قرار دارد.

کد مطلب 1264118

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