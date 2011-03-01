اوباما و مون درباره تحولات لیبی و ساحل عاج گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینوا، "سوزان رایس" در یک نشست توجیهی در کاخ سفید گفت: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل درباره تحولات لیبی و ساحل عاج گفتگو کردند.

وی افزود: سازمان ملل نقش مثبت و مهمی را در تحولات لیبی ایفا کرده است. اوباما و بان کی مون در این دیدار همچنین نگرانی خود را درباره افزایش خشونت ها در ساحل عاج و لیبی ابراز داشتند.

نگرانی دبیرکل سازمان ملل درباره افزایش خشونت ها در ساحل عاج در حالی مطرح می شود که وی پیشتر هشدار داده بود: همزمان با بالاگرفتن اختلافات میان حامیان رئیس جمهوری خودخوانده و منتخب ساحل عاج، این کشور در آستانه وقوع یک جنگ داخلی قرار دارد.