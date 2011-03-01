بخش شفاهی هفتمین جشنواره قرآنی علمی کاربردی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی بخش شفاهی هفتمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان‌های تهران و البرز، در سالن یوم الله 9 دی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

سیدعلی فلاح - مدیر امور فرهنگی دانشگاه در این باره گفت: رشد چشمگیر استقبال دانشجویان در این بخش از جشنواره دیده می شد.

وی افزود: داوران حاضر در بخش شفاهی جشنواره، سطح مسابقات امسال را بسیار خوب ارزیابی کردند که نشان از رشد همزمان کیفی و کمی جشنواره امسال دارد.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به این موضوع که طی مراسمی از برگزیدگان این بخش، تقدیر به عمل می آید، افزود: نتایج بخش شفاهی امروز سه شنبه 10 اسفندماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir اعلام می شود.

فلاح اظهار داشت: طبق آیین نامه جشنواره، بعد از بررسی مجدد قرائت‌های شرکت‌کنندگانی که بالای 75درصد امتیاز کسب کردند، افراد راه یافته به مرحله ملی توسط دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.

