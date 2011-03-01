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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

بخش شفاهی هفتمین جشنواره قرآنی علمی کاربردی برگزار شد

بخش شفاهی هفتمین جشنواره قرآنی علمی کاربردی برگزار شد

مرحله مقدماتی بخش شفاهی هفتمین جشنواره قرآنی دانشجویان علمی کابردی استان‌های تهران و البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی بخش شفاهی هفتمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان‌های تهران و البرز، در سالن یوم الله 9 دی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

سیدعلی فلاح - مدیر امور فرهنگی دانشگاه در این باره گفت: رشد چشمگیر استقبال دانشجویان در این بخش از جشنواره دیده می شد.

وی افزود: داوران حاضر در بخش شفاهی جشنواره، سطح مسابقات امسال را بسیار خوب ارزیابی کردند که نشان از رشد همزمان کیفی و کمی جشنواره امسال دارد.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به این موضوع که طی مراسمی از برگزیدگان این بخش، تقدیر به عمل می آید، افزود: نتایج بخش شفاهی امروز سه شنبه 10 اسفندماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir اعلام می شود.

فلاح اظهار داشت: طبق آیین نامه جشنواره، بعد از بررسی مجدد قرائت‌های شرکت‌کنندگانی که بالای 75درصد امتیاز کسب کردند، افراد راه یافته به مرحله ملی توسط دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.
 

کد مطلب 1264119

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