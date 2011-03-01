آبفار آمل برای مرمت کنده کاریهای 120 روستا اعتبار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسپور صبح سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرستان آمل در فرمانداری این شهرستان گفت: در سه سال اخیر برای اجرای طرحهای لوله کشی آبرسانی در بیش از 120 روستای شهرستان آمل، حفاری و کنده کاری شده که متاسفانه حتی یک متر ازآن مرمت و بازسازی نشده است.

وی افزود: هم اکنون 67 طرح آبرسانی در سطح روستاهای این شهرستان به علت کمبود اعتبار نیمه کارمانده است.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی آمل با بیان اینکه با کمبود اعتبارها شرمنده مردم در روستاها هستیم، بیان کرد: متاسفانه در چند وقت اخیر هم پیامکهای تهدید به موبایل من ارسال می شود که خواستار تسریع در کنده کاریهای روستاها هستند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارهای آب وفاضلاب استانی جوابگوی نیست، تصریح کرد: متاسفانه از اعتبارهای ملی هم خبری نیست.

رئیس اداره آب وفاضلاب روستای آمل اضافه کرد: امسال خوشبختانه با پیگیریهای نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی حدود 10میلیاردریال برای اجرای طرح های آبرسانی شهرستان آمل اعتبار جذب شد.

عباسپوریادآورشد: متاسفانه مشکلات ناشی از پائین رفت آب سفرهای درمنطقه دشت سرآمل که بخشی از آب روستایی شهرستانهای بابل، بابلسر وفریدونکناررا تامین می کند ، با تامین اعتباراداره آب وفاضلاب روستایی آمل امکان پذیر نیست.

وی این وضعیت را هشداردهنده دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی در پیگیری برای جذب بودجه های ملی برای تامین آب روستائیان شد.