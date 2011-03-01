طرح جامع پایانه مرز رسمی باشماق مریوان تدوین می شود

امیر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: به منظور تسهیل در روند مبادلات مرزی و با هدف ارائه خدمات بهتر به تجار و بازرگانان طرح جامع پایانه مرز رسمی باشماق مریوان تدوین و اجرا می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به رسمی شدن مرز باشماق مریوان و اخذ ردیف ترانزیتی برای آن، طی چند سال اخیر شاهد افزایش رو به رشد مبادلات مرزی در استان کردستان بوده ایم که می طلبد در راستای بهره گیری از این پتانسیل و توسعه زیرساخت های این بخش اقدامات و برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: به دلیل رونق روز افزون این مرز و افزایش مبادلات مرزی و تردد مسافران فی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشورعراق تدوین این طرح در دستور کار طرفین قرار گرفته است و انتظار می رود با اجرایی کردن آن بخش زیادی از نارسایی های موجود از میان برداشته شود .

قادری افزود: در حال حاضر مطالعات جامع و زیربنایی به وسیله مشاورین طرح آغاز شده است و با بررسی تمامی جوانب در آینده ای نزدیک مسائل اجرایی آن نیز به صورت ویژه دنبال می شود .

وی بیان داشت: طرح یاد شده به منظور ارتقا و توسعه زیر ساخت های مورد نیاز در مرز رسمی باشماق از جمله تملک زمین، تامین نیازمندی های اداری و خدماتی دستگاه های متولی در بخش صادرات استان و توسعه امکانات رفاهی و مسافرتی در این پایانه مرزی طراحی و تدوین می شود.

مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان گفت: با اتمام مطالعات طرح در ابتدای سال آینده مناقصه تعیین پیمانکار طرح برگزار و این پروژه عملا وارد فاز اجرایی می شود.

در حال حاضر استان کردستان دارای یک مرز رسمی و دو بازارچه مرزی است که استاندار کردستان خبر از رسمی شدن دو مرز دیگر استان در سال آینده را مطرح کرد.